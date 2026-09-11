Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

TSE rejeita por unanimidade o registro de candidatura de Pablo Marçal

Ex-candidato à presidência da República está inelegível até 2032

  • M
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Agência Brasil

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 23:15

Pablo Marçal abre vantagem em disputa acirrada
Pablo Marçal abre vantagem em disputa acirrada Crédito: Reprodução / Globonews

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) decidiu por unanimidade, nesta sexta-feira (11), rejeitar o registro da candidatura de Pablo Marçal à presidência da República. Os sete ministros votaram pelo indeferimento do pedido de Marçal e seu partido, o PRTB.

O voto da relatora, ministra Estela Aranha, foi seguido pelos ministros Ricardo Villas Bôas, Nunes Marques, André Mendonça, Antônio Carlos Ferreira, Floriano Peixoto e Dias Toffoli.

Pablo Marçal está inelegível até 2032 por ter sido condenado pela Justiça Eleitoral de São Paulo por ofertar gravações de vídeos para vereadores e prefeitos em troca de doações em dinheiro. O episódio ocorreu nas eleições municipais de 2024.

Além disso, o Ministério Público Federal, responsável por pedir ao TSE a negativa da candidatura, disse que o Marçal não estava filiado ao PRTB em abril deste ano, quando terminou o prazo da janela partidária para troca de partido. Ele estava filiado ao União Brasil.

Mais recentes

Imagem - Padre nega autorização para festa tradicional afro-brasileira criado por baiano em Paris

Padre nega autorização para festa tradicional afro-brasileira criado por baiano em Paris
Imagem - Mendonça quebra sigilo de investigação sobre Flávio Bolsonaro e financiamento do 'Dark Horse'

Mendonça quebra sigilo de investigação sobre Flávio Bolsonaro e financiamento do 'Dark Horse'
Imagem - Ônibus com 25 passageiros pega fogo e fica totalmente destruído

Ônibus com 25 passageiros pega fogo e fica totalmente destruído