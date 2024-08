POLÍTICA

TSE retoma julgamento que pode cassar governador de Roraima

A sessão está marcada para as 19h

Da Redação

Publicado em 20 de agosto de 2024 às 11:01

Antonio Denarium, governador de Roraima cassado em 2022 Crédito: Valter Campanato/Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) retoma nesta terça-feira, 20, o julgamento de uma ação que pode cassar os mandatos do governador de Roraima, Antonio Denarium (PP), e do vice, Edilson Damião (Republicanos). A sessão está marcada para as 19h.

Em janeiro, Denarium e o vice foram condenados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Roraima (TRE-RR) por abuso de poder político e econômico, por 4 votos a 3. Segundo a Justiça do Estado, eles utilizaram a máquina pública com fins eleitorais durante o pleito de 2022. Se a cassação for confirmada pelo TSE, Roraima terá uma nova eleição para o governo local. A reportagem procurou o governador, mas não obteve resposta.

Abuso de programas sociais

O TRE-RR estimou que os gastos com os programas de governo "Renda Cidadã" e "Cesta da Família" foram turbinados com propósitos políticos e chegaram a R$ 90 milhões no período que antecedeu a eleição daquele ano.

Denarium recorreu da decisão do TRE de Roraima e permanece no cargo até um veredito do TSE, que definirá também o destino do vice, Edilson Damião. A condenação de inelegibilidade por oito anos, contudo, atinge apenas o governador.

Denarium é governador de Roraima desde 2018, quando foi eleito ao cargo pelo PSL com 136.612 votos, 53,34% do eleitorado, em segundo turno contra José Anchieta (PSDB).