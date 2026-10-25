DIREITOS TRABALHISTAS

TST barra justa causa aplicada a vendedora por envio de documentos internos

Tribunal entendeu que não houve comprovação de que os arquivos continham informações sigilosas e considerou desproporcional a aplicação da penalidade máxima à trabalhadora

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:56

TST barra justa causa aplicada a vendedora por envio de documentos internos Crédito: Reprodução/TST

A Movida Locação de Veículos S.A. não conseguiu reverter uma decisão que anulou a demissão por justa causa de uma vendedora acusada de compartilhar documentos internos com um ex-funcionário. A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou o recurso da empresa e manteve o entendimento de que não ficou comprovado que os arquivos enviados continham informações sigilosas.

O caso envolve uma trabalhadora de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que afirmou ter atuado por mais de três anos na empresa sem receber advertências, suspensões ou outras punições disciplinares. Na Justiça, ela pediu a reversão da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias correspondentes à dispensa sem justa causa.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Segundo a defesa da empresa, a funcionária havia enviado por e-mail documentos internos a um ex-empregado que tinha sido dispensado por justa causa por falsificação de documentos. Entre os arquivos estariam um relatório de pedidos faturados e planilhas de uma campanha de incentivo. A Movida alegou que o compartilhamento violou o dever de confidencialidade e poderia causar prejuízos comerciais ou beneficiar o ex-funcionário em uma eventual ação trabalhista.

Justiça considerou a punição desproporcional

A primeira instância declarou nula a justa causa e determinou o pagamento das verbas rescisórias devidas na dispensa sem justa causa. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4). Para o tribunal regional, embora o envio dos e-mails estivesse comprovado, não havia evidências de que os documentos continham informações efetivamente sigilosas. A decisão também considerou que a aplicação direta da penalidade máxima foi desproporcional à conduta atribuída à trabalhadora.

A empresa recorreu ao TST, insistindo que os documentos compartilhados eram estratégicos e que a funcionária sabia que não deveria encaminhar material interno a pessoas que já não faziam parte do quadro de empregados.

TST mantém reversão da justa causa

O relator do recurso, ministro Agra Belmonte, manteve os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores. Segundo o entendimento aplicado ao caso, diante da gravidade reduzida da conduta registrada no processo, seria necessário considerar a aplicação de penalidades gradativas antes de recorrer à demissão por justa causa. Com a rejeição do recurso, permanece válida a decisão que reverteu a penalidade aplicada à vendedora.