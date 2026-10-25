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TST barra justa causa aplicada a vendedora por envio de documentos internos

Tribunal entendeu que não houve comprovação de que os arquivos continham informações sigilosas e considerou desproporcional a aplicação da penalidade máxima à trabalhadora

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 10:56

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TST barra justa causa aplicada a vendedora por envio de documentos internos Crédito: Reprodução/TST

A Movida Locação de Veículos S.A. não conseguiu reverter uma decisão que anulou a demissão por justa causa de uma vendedora acusada de compartilhar documentos internos com um ex-funcionário. A Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) rejeitou o recurso da empresa e manteve o entendimento de que não ficou comprovado que os arquivos enviados continham informações sigilosas.

O caso envolve uma trabalhadora de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, que afirmou ter atuado por mais de três anos na empresa sem receber advertências, suspensões ou outras punições disciplinares. Na Justiça, ela pediu a reversão da justa causa e o pagamento das verbas rescisórias correspondentes à dispensa sem justa causa.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Segundo a defesa da empresa, a funcionária havia enviado por e-mail documentos internos a um ex-empregado que tinha sido dispensado por justa causa por falsificação de documentos. Entre os arquivos estariam um relatório de pedidos faturados e planilhas de uma campanha de incentivo. A Movida alegou que o compartilhamento violou o dever de confidencialidade e poderia causar prejuízos comerciais ou beneficiar o ex-funcionário em uma eventual ação trabalhista.

Justiça considerou a punição desproporcional

A primeira instância declarou nula a justa causa e determinou o pagamento das verbas rescisórias devidas na dispensa sem justa causa. A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-4). Para o tribunal regional, embora o envio dos e-mails estivesse comprovado, não havia evidências de que os documentos continham informações efetivamente sigilosas. A decisão também considerou que a aplicação direta da penalidade máxima foi desproporcional à conduta atribuída à trabalhadora.

A empresa recorreu ao TST, insistindo que os documentos compartilhados eram estratégicos e que a funcionária sabia que não deveria encaminhar material interno a pessoas que já não faziam parte do quadro de empregados.

TST mantém reversão da justa causa

O relator do recurso, ministro Agra Belmonte, manteve os fundamentos adotados pelas instâncias anteriores. Segundo o entendimento aplicado ao caso, diante da gravidade reduzida da conduta registrada no processo, seria necessário considerar a aplicação de penalidades gradativas antes de recorrer à demissão por justa causa. Com a rejeição do recurso, permanece válida a decisão que reverteu a penalidade aplicada à vendedora.

A demissão por justa causa restringe o acesso a determinadas verbas rescisórias. Quando a penalidade é revertida judicialmente para dispensa sem justa causa, a trabalhadora passa a ter direito às parcelas previstas para essa modalidade de desligamento, conforme as condições aplicáveis ao caso. Entre elas podem estar aviso-prévio, 13º salário proporcional, férias proporcionais acrescidas de um terço, saque do FGTS e multa de 40% sobre os depósitos do fundo.

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