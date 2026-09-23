VIOLÊNCIA

Turista alemão reage a assalto, cai e fere a cabeça após confronto físico com criminoso no Rio

Bandidos fugiram de moto levando um relógio avaliado em 100 euros

Estadão

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:17

Câmera de segurança registrou a confusão na Rua Dias de Barros; turistas reagem a assalto em Santa Teresa Crédito: Reprodução

O turista alemão Vert Gesrsheler, de 57 anos, foi ferido em uma tentativa de assalto na terça-feira (22), no bairro de Santa Teresa, no Rio de Janeiro. Inicialmente, a Polícia Militar informou que ele havia sido atingido por disparo de arma de fogo, mas a informação foi corrigida pela delegada do caso.

A delegada Patrícia Alemany afirmou que o ferimento na cabeça ocorreu devido a uma queda durante confronto físico com os assaltantes. A informação corrige a nota inicial da PM, que apontava um tiro de raspão.

Câmeras de segurança da Rua Dias de Barros registraram a ação por volta das 14h12. Dois homens em uma motocicleta clonada abordaram um casal de turistas. Integrantes do grupo reagiram e Gesrsheler entrou em luta corporal com um dos suspeitos.

O comparsa armado interveio e efetuou um disparo. Os criminosos fugiram na moto levando um relógio avaliado em 100 euros, deixando no local um capacete e um celular.