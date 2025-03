ACIDENTE

Turista atropelada por charrete deixou carta antes de morrer

Polícia investiga se charrete disputava "racha"

Antes de partir para uma viagem com o marido, Thalita Danielle Hoshino, de 37 anos, deixou uma carta com palavras emocionantes para Valdomiro Pereira dos Anjos, dizendo: “O mundo pode ser sombrio, incerto e até cruel, só que realmente importa é que vamos enfrentá-lo juntos. O que quer que o futuro nos traga, você sempre vai ser minha luz”. Essa mensagem, que ela pediu para ser aberta apenas em junho, marcou o início de férias que, infelizmente, acabaram em tragédia. Thalita morreu atropelada por uma charrete enquanto pedalava na praia, entre Peruíbe e Itanhaém, no litoral de São Paulo, no dia 23 de janeiro.>