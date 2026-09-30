Uber terá de pagar R$ 7 mil a passageira por celular perdido em viagem

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Metrópoles
Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:58
O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) manteve a condenação da Uber do Brasil para indenizar uma passageira que não conseguiu recuperar o celular esquecido em um carro utilizado em corrida solicitada pelo aplicativo.
A Uber terá que pagar cerca de R$ 7 mil de indenização. De acordo com o TJCE, o passageiro solicitou uma corrida por meio da plataforma no dia 2 de fevereiro de 2025, em Fortaleza.