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Uber terá de pagar R$ 7 mil a passageira por celular perdido em viagem

TJCE decidiu que a empresa de transporte deverá indenizar passageira em R$ 7 mil após perda do aparelho e falha no suporte ao cliente

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:58

Motorista de aplicativo com mais de 6,5 mil viagens é bloqueado sem direito de defesa e Justiça manda plataforma pagar indenização
Motorista de aplicativo  Crédito: Imagem gerada por IA

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) manteve a condenação da Uber do Brasil para indenizar uma passageira que não conseguiu recuperar o celular esquecido em um carro utilizado em corrida solicitada pelo aplicativo.

A Uber terá que pagar cerca de R$ 7 mil de indenização. De acordo com o TJCE, o passageiro solicitou uma corrida por meio da plataforma no dia 2 de fevereiro de 2025, em Fortaleza.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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