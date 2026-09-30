BRASIL

Uber terá de pagar R$ 7 mil a passageira por celular perdido em viagem

TJCE decidiu que a empresa de transporte deverá indenizar passageira em R$ 7 mil após perda do aparelho e falha no suporte ao cliente

Metrópoles

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 21:58

Motorista de aplicativo Crédito: Imagem gerada por IA

O Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) manteve a condenação da Uber do Brasil para indenizar uma passageira que não conseguiu recuperar o celular esquecido em um carro utilizado em corrida solicitada pelo aplicativo.