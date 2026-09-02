PREÇOS ESPECIAIS

UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz

Redes participam da Semana do Cinema entre os dias 10 e 16 de setembro

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:52

UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz Crédito: Reprodução

Os amantes da sétima arte poderão aproveitar uma semana inteira de ingressos mais baratos. A UCI Cinemas e a Cinépolis anunciaram participação na Semana do Cinema, que acontece entre os dias 10 e 16 de setembro, com entradas a partir de R$ 10 e descontos em salas especiais e combos de pipoca.

Na UCI Cinemas, os ingressos custarão R$ 10 para sessões realizadas até as 16h59 e R$ 12 para sessões a partir das 17h. Os valores para salas DeLux e 4DX devem ser consultados diretamente na rede.

Já a Cinépolis oferecerá ingressos a partir de R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE. A promoção também inclui 60% de desconto nas salas VIP e combos especiais a partir de R$ 29.

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Entre os destaques da programação da UCI estão produções como A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan; Homem-Aranha: Um Novo Dia, com Tom Holland e Zendaya; Toy Story 5; Minions & Monstros; Harry Potter e a Pedra Filosofal, em comemoração aos 25 anos do filme; e Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris.

Na Cinépolis, o público poderá assistir a filmes como Minha Melhor Amiga, estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli; O Sorveteiro, dirigido por Eli Roth; Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris; Harry Potter e a Pedra Filosofal; Coyote vs. Acme; Homem-Aranha: Um Novo Dia e A Odisseia, incluindo sessões em IMAX.