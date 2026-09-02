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UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz

Redes participam da Semana do Cinema entre os dias 10 e 16 de setembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 09:52

UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz
UCI Cinemas e Cinépolis anunciam promoção com ingressos a partir de R$ 10; veja filmes em cartaz Crédito: Reprodução

Os amantes da sétima arte poderão aproveitar uma semana inteira de ingressos mais baratos. A UCI Cinemas e a Cinépolis anunciaram participação na Semana do Cinema, que acontece entre os dias 10 e 16 de setembro, com entradas a partir de R$ 10 e descontos em salas especiais e combos de pipoca.

Na UCI Cinemas, os ingressos custarão R$ 10 para sessões realizadas até as 16h59 e R$ 12 para sessões a partir das 17h. Os valores para salas DeLux e 4DX devem ser consultados diretamente na rede. 

Já a Cinépolis oferecerá ingressos a partir de R$ 10 nas salas Tradicionais e Macro XE. A promoção também inclui 60% de desconto nas salas VIP e combos especiais a partir de R$ 29.

10 pérolas do cinema baiano

Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução
Capitães da Areia (2011):  Mais uma delícia de filme baseado na obra de Jorge Amado. Nesse caso, o longa é dirigido pela neta do escritor, Cecília Amado, e foi produzido no contexto do centenário do mestre baiano por Foto: Divulgação
Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976): por 34 anos, foi a produção brasileira de maior sucesso de público, levando mais de 10 milhões de pessoas aos cinemas por Reprodução
O Pagador de Promessas (1962): quando se junta esses dois termos: 'clássico' + 'cinema brasileiro', só pode aparecer esse, considerado um dos filmes mais importantes da história brasileira por Reprodução
Barravento (1962): seria possível fazer uma lista de filmes baianos sem citar Glauber Rocha? Barravento foi o primeiro longa-metragem do cineasta, e conta a história de Firmino, ex-pescador que retorna para sua aldeia por Divulgação
A Luta do Século (2016): Documentário dirigido pelo cineasta baiano Sérgio Machado narra a história da maior rivalidade do boxe brasileiro, entre Holyfield e o pernambucano Luciano 'Todo Duro' Torres por Reprodução/Divulgação
Quincas Berro d'Água (2010): baseado no clássico de Jorge Amado, o filme do diretor baiano Sérgio Machado é uma combinação entre comédia e baianidade. Conta a história de Quincas, funcionário público que larga a vida bem 'meeira' que levava e cai na farra de Salvador por Reprodução/Divulgação
Cinderela Baiana (1998): conta a história de Carla Perez, que àquela época era uma das maiores estrelas do país, dançarina do grupo É O Tchan por Reprodução/Divulgação
Jardim das Folhas Sagradas (2011): dirigido e escrito pelo cineasta baiano Pola Ribeiro, o longa-metragem conta a história de Bonfim, bancário bem sucedido que recebe dos orixás a missão de abrir um terreiro de Candomblé por Reprodução/Divulgação
Trampolim do Forte (2013): obra do baiano João Rodrigo Mattos conta a história de dois meninos pobres que ajudam a pagar as contas de casa vendendo picolé na praia por Reprodução/Divulgação
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Ó Paí, Ó é um clássico que desperta em qualquer um a vontade de bater perna no Pelourinho por Reprodução

Entre os destaques da programação da UCI estão produções como A Odisseia, dirigido por Christopher Nolan; Homem-Aranha: Um Novo Dia, com Tom Holland e Zendaya; Toy Story 5; Minions & Monstros; Harry Potter e a Pedra Filosofal, em comemoração aos 25 anos do filme; e Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris.

Na Cinépolis, o público poderá assistir a filmes como Minha Melhor Amiga, estrelado por Ingrid Guimarães e Mônica Martelli; O Sorveteiro, dirigido por Eli Roth; Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live From Paris; Harry Potter e a Pedra Filosofal; Coyote vs. Acme; Homem-Aranha: Um Novo Dia e A Odisseia, incluindo sessões em IMAX.

A programação da rede ainda conta com Vingadores: Ultimato Encore, Da Magia à Sedução: Feitiço de Amor, Akira 4K, Ponto Sem Retorno, Sobrenatural: Agora Entre Nós, Patrulha Canina: Uma Aventura Dino e outros títulos.

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