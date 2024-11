MAIS PERTO E BRILHANTE

Última superlua do ano será nesta sexta-feira; saiba

O termo "superlua" é usado popularmente para se referir a momentos nos quais o satélite natural, visto da Terra, fica maior e mais brilhante

Os brasileiros terão uma última chance nesta sexta-feira, 15, de admirar uma "superlua" neste ano - se as condições climáticas colaborarem. De acordo com o Observatório Nacional (ON), instituto de pesquisa vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, o momento exato da Lua Cheia vai variar conforme o fuso, mas, no horário de Brasília, ocorrerá precisamente às 18h28.

A maior "superlua" deste ano ocorreu no mês passado, quando a Lua ficou a aproximadamente 357.364 quilômetros da Terra e ocorreu a menos de 12 horas do instante do perigeu, de acordo com o ON.