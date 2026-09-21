CONCURSO PÚBLICO

Último dia! Transpetro encerra nesta segunda-feira (21) inscrições de concurso com 4,1 mil vagas

Seleção reúne oportunidades para 61 cargos de níveis médio técnico e superior, com salários de até R$ 15 mil

Esther Morais

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 06:10

Transpetro encerra nesta segunda-feira (21) inscrições de concurso com 4,1 mil vagas Crédito: Transpetro/Divulgação

Esta segunda-feira (21) é o último dia para se inscrever no concurso público da Transpetro, que oferece 4.171 oportunidades para profissionais de níveis médio técnico e superior. Os salários chegam a R$ 15 mil.

Do total, 281 vagas são para contratação imediata e outras 3.890 são destinadas à formação de cadastro reserva. As oportunidades estão distribuídas entre 61 cargos, com remunerações que variam de R$ 5,4 mil a R$ 15 mil, conforme a função.

A empresa também alterou o cronograma da seleção e marcou a aplicação das provas para 6 de dezembro.

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Vagas para terra e mar

As oportunidades são divididas entre os quadros Mar e Terra, com etapas de seleção definidas de acordo com o cargo e a escolaridade exigida.

No quadro de Terra, as vagas estão distribuídas pelos polos Norte/Nordeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Sul. Já para o quadro de Mar, as oportunidades têm abrangência nacional.

A relação completa de cargos, requisitos, distribuição das vagas, conteúdo das provas e demais detalhes do processo seletivo está disponível nos editais da seleção.

Serviço

Inscrições: até 21 de setembro de 2026

Provas: 6 de dezembro de 2026

Vagas: 4.171

Vagas imediatas: 281

Cadastro reserva: 3.890

Cargos: 61

Escolaridade: nível médio técnico e superior