Últimos dias para se inscrever no trainee da Ambev com salário de R$ 9,5 mil

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Esther Morais
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:25
Faltam poucos dias para o fim das inscrições do Programa Global de Trainee 2027 da Ambev. Os interessados podem se candidatar até 2 de setembro para uma oportunidade com salário de R$ 9.500 e duração de 10 meses.
O programa é voltado à formação de futuras lideranças e oferece experiências internacionais, como participação no Cheers Festival, uma semana de imersão em outro país da América do Sul e, para selecionados, possibilidade de rotação internacional de até três meses e alocação temporária no exterior.
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Durante a jornada, os trainees participam de projetos estratégicos, têm contato com a alta liderança, passam por rotações em unidades da empresa pelo Brasil e contam com mentoria e conteúdos de desenvolvimento em Inteligência Artificial.
Podem se candidatar profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, com no máximo dois anos de experiência profissional após a conclusão da primeira graduação.
Também é necessário ter inglês em nível intermediário ou avançado/fluente, além de disponibilidade para morar em qualquer estado do Brasil e trabalhar presencialmente.
As oportunidades são para as áreas de Business e Supply Chain.
Programa Global de Trainee 2027 – Ambev
Inscrições: até 2 de setembro
Salário: R$ 9.500
Duração: 10 meses
Áreas: Business e Supply Chain
Modelo: presencial
Requisitos: graduação concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026; até dois anos de experiência profissional após a primeira graduação; inglês intermediário ou avançado/fluente; disponibilidade para mudança de cidade e estado.