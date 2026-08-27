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Últimos dias para se inscrever no trainee da Ambev com salário de R$ 9,5 mil

Programa Global oferece formação de 10 meses

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 12:25

Ambev busca talentos para programa de estágio
Ambev busca talentos para programa de estágio Crédito: Divulgação

Faltam poucos dias para o fim das inscrições do Programa Global de Trainee 2027 da Ambev. Os interessados podem se candidatar até 2 de setembro para uma oportunidade com salário de R$ 9.500 e duração de 10 meses.

O programa é voltado à formação de futuras lideranças e oferece experiências internacionais, como participação no Cheers Festival, uma semana de imersão em outro país da América do Sul e, para selecionados, possibilidade de rotação internacional de até três meses e alocação temporária no exterior.

Flying Fish: 'A cerveja para quem não gosta de cerveja' da Ambev

Importada da África do Sul, a cerveja " para quem não gosta de cerveja", Flying Fish será lançada no Brasil pela Ambev por Divulgação
Importada da África do Sul, a cerveja " para quem não gosta de cerveja", Flying Fish será lançada no Brasil pela Ambev por Divulgação
Importada da África do Sul, a cerveja " para quem não gosta de cerveja", Flying Fish será lançada no Brasil pela Ambev por Divulgação
Importada da África do Sul, a cerveja " para quem não gosta de cerveja", Flying Fish será lançada no Brasil pela Ambev por Divulgação
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Importada da África do Sul, a cerveja " para quem não gosta de cerveja", Flying Fish será lançada no Brasil pela Ambev por Divulgação

Durante a jornada, os trainees participam de projetos estratégicos, têm contato com a alta liderança, passam por rotações em unidades da empresa pelo Brasil e contam com mentoria e conteúdos de desenvolvimento em Inteligência Artificial.

Quem pode participar

Podem se candidatar profissionais com graduação concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026, com no máximo dois anos de experiência profissional após a conclusão da primeira graduação.

Também é necessário ter inglês em nível intermediário ou avançado/fluente, além de disponibilidade para morar em qualquer estado do Brasil e trabalhar presencialmente.

As oportunidades são para as áreas de Business e Supply Chain.

Serviço

Programa Global de Trainee 2027 – Ambev

Inscrições: até 2 de setembro

Salário: R$ 9.500

Duração: 10 meses

Áreas: Business e Supply Chain

Modelo: presencial

Requisitos: graduação concluída entre dezembro de 2024 e dezembro de 2026; até dois anos de experiência profissional após a primeira graduação; inglês intermediário ou avançado/fluente; disponibilidade para mudança de cidade e estado.

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