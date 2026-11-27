POLÍTICA

'Um banqueiro?': escolha de Lula para Fazenda provoca críticas na esquerda e acusação de 'estelionato eleitoral'

Deputados do PSOL e do PT questionaram a aproximação do governo com o mercado financeiro

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 08:02

Luiz Carlos Trabuco Crédito: Divulgação

A escolha do banqueiro Luiz Carlos Trabuco Cappi para comandar o Ministério da Fazenda a partir de 2027 provocou reações contrárias entre parlamentares de esquerda. Integrantes do PSOL e do próprio PT questionaram a aproximação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) com o mercado financeiro e apontaram possíveis contradições entre a indicação e os compromissos defendidos pelo governo.

Uma das críticas mais contundentes partiu do deputado federal Glauber Braga (PSOL-RJ). Em publicação na rede social X, o parlamentar questionou a escolha de um representante do setor bancário para a equipe econômica e classificou a decisão como um possível "estelionato eleitoral".

"Um banqueiro? É isso que eu chamo de virar as costas pra tudo que foi feito no 2º turno. É um atraso pedagógico de décadas", escreveu.

Na sequência, Glauber afirmou que a confirmação de um nome ligado ao Bradesco no comando da economia fortaleceria a extrema-direita.

"Se confirmar o Bradesco no comando da economia é estelionato eleitoral mesmo! Essa ação de Lula fortalece a extrema-direita e não vamos nos calar!", declarou.

Outro integrante do PSOL a criticar a escolha foi o deputado federal Chico Alencar (RJ). Ele fez um trocadilho com o sobrenome do banqueiro ao comentar a possibilidade de Trabuco estabelecer uma ponte entre o governo e o mercado financeiro.

"Na roça, antigamente, trabuco era pra proteger galinheiro de predadores. Agora, o que se diz é que Trabuco, do Bradesco, seria 'ponte' do governo com o mercado financeiro. Sendo parte dele...", publicou.

Em outra manifestação, o deputado criticou a especulação financeira e escreveu: "Sobra interesse escuso, falta escrúpulo".

A trajetória de Lula 1 de 12

Líder do PT também faz ressalvas

A indicação também provocou questionamentos dentro do próprio PT. O líder do partido na Câmara dos Deputados, Pedro Uczai (SC), afirmou que Trabuco "pode não ser a melhor opção" para comandar a Fazenda.

A declaração foi dada após um encontro da bancada petista com o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, em Brasília. Segundo Uczai, a discussão sobre o nome do banqueiro não foi abordada na reunião, mas a política econômica precisa priorizar investimentos, crescimento e enfrentamento das altas taxas de juros.

"Temos que discutir investimento, crescimento, com uma perspectiva de enfrentamento à taxa de juros, por isso nós temos um posicionamento crítico a todos aqueles que defendem essa política monetária brasileira", afirmou à imprensa.

O deputado Carlos Zarattini (PT-SP) também demonstrou preocupação com a indicação. Em publicação nas redes sociais, ele cobrou esclarecimentos sobre as posições de Trabuco em relação aos juros e aos investimentos públicos.

"O convite de Lula para Trabuco ser ministro da Fazenda nos deixa com muita preocupação", escreveu.

O parlamentar, no entanto, fez uma ressalva ao perfil do executivo, afirmando que ele não seria favorável à especulação financeira e aos chamados "trambiques da Faria Lima".

Lindbergh compara escolha a Joaquim Levy

Outro petista a se manifestar foi o deputado federal Lindbergh Farias (RJ). Ele associou a indicação de Trabuco à experiência do governo Dilma Rousseff (PT) com Joaquim Levy, que comandou o Ministério da Fazenda em 2015.

"Sobre a nomeação de hoje para o Ministério da Fazenda, o que mais me vem à cabeça é o momento Joaquim Levy. Espero que a história não se repita!", publicou.

A comparação faz referência à passagem de Levy pela equipe econômica durante o segundo mandato de Dilma. Antes de assumir o ministério, o economista trabalhava no Bradesco e foi indicado por Trabuco, que na época presidia o banco.

Levy comandou a Fazenda por cerca de 11 meses e conduziu um programa de ajuste fiscal que provocou divergências dentro do governo e do PT.

Escolha recebe apoio de integrantes do governo

Apesar das críticas, a indicação também recebeu manifestações favoráveis. O atual ministro da Fazenda, Dario Durigan, desejou sucesso ao futuro titular da pasta e colocou a equipe econômica à disposição para colaborar durante a transição.

"Um país caminha bem quando conduzido com seriedade e ética. Assim foi com o ministro Fernando Haddad, tem sido comigo e tenho convicção que será com o futuro ministro Trabuco", escreveu.

O líder do governo na Câmara, Paulo Pimenta (PT-RS), também defendeu a escolha. Segundo ele, a indicação faz parte da formação da equipe responsável por executar o projeto apresentado à população nas eleições.

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), e o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), também manifestaram apoio ao nome do executivo.

Trabuco assume a Fazenda em 2027

O Palácio do Planalto confirmou na noite de quinta-feira (26) que Trabuco aceitou o convite de Lula para comandar o Ministério da Fazenda no quarto mandato do presidente, que começa em janeiro de 2027. O aceite ocorreu durante uma reunião entre os dois no Palácio da Alvorada, em Brasília.

Aos 75 anos, o executivo construiu uma carreira de mais de cinco décadas no Bradesco. Ele ingressou na instituição em 1969, aos 17 anos, como escriturário, e chegou à presidência executiva do banco em 2009, cargo que ocupou até 2018. Desde então, preside o Conselho de Administração da instituição.