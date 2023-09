Um dos chefes da quadrilha que furtou o Banco Central em 2005 é preso

Um dos líderes da quadrilha que furtou o Banco Central de Fortaleza em 2005 foi preso nessa terça-feira, 19, em Sumaré (SP). Marcos Rogério Machado de Morais, o "Rogério Bocão", de 49 anos, foi apontado como tendo envolvimento direto no planejamento e execução do crime que subtraiu R$ 164,7 milhões dos cofres do banco a partir de um túnel.



Rogério Bocão havia sido preso pelo furto em 2007, mas, em 2011, fugiu do Instituto Penal Professor Olavo Oliveira II (IPPOO II), em Itaitinga (Região Metropolitana de Fortaleza).