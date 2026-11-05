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'Um dos estados que mais cresce no Brasil': Hang escolhe cidade do Norte para receber a Havan de número 200

Boa Vista terá a primeira unidade da rede em Roraima, com investimento de R$ 100 milhões e inauguração prevista para 14 de novembro

Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:21

Havan de Boa Vista está na reta final das obras Crédito: Reproduçaõ

Boa Vista, capital de Roraima, será o endereço da loja de número 200 da Havan. Ao contar como escolheu a cidade, Luciano Hang destacou o crescimento do estado e elogiou a capital, que tem a inauguração da primeira unidade da rede prevista para 14 de novembro.

No vídeo publicado nesta semana, o empresário se referiu a Roraima como “Um dos estados que mais cresce no Brasil”. Sobre Boa Vista, acrescentou: “É uma cidade muito bonita. Quem ainda não conhece, precisa conhecer”. E lembrou que será um momento histórico. "Essa inauguração ficará marcada na história dos 40 anos da Havan e também do estado de Roraima".

A história da Havan 1 de 12

A capital concentra cerca de 65% da população roraimense e tem aproximadamente meio milhão de habitantes, segundo estimativa do IBGE. Com economia voltada aos serviços e ao comércio, receberá uma loja de mais de 20 mil metros quadrados, ao lado do Roraima Garden Shopping. O investimento é de cerca de R$ 100 milhões.

Além de marcar a chegada da varejista catarinense a um novo estado, o empreendimento ocupava uma posição disputada no calendário de expansão. Macapá, no Amapá, e Fortaleza, no Ceará, também estavam entre as opções para sediar a unidade 200. Segundo Hang, a agilidade na liberação da obra e o andamento da construção, iniciada em abril, favoreceram Boa Vista.

Macapá acabou recebendo sua loja antes, em 3 de outubro. Já Fortaleza segue entre as inaugurações previstas até o fim do ano, assim como Vila Velha, no Espírito Santo, e São José dos Pinhais, no Paraná.