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'Um dos estados que mais cresce no Brasil': Hang escolhe cidade do Norte para receber a Havan de número 200

Boa Vista terá a primeira unidade da rede em Roraima, com investimento de R$ 100 milhões e inauguração prevista para 14 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 11:21

Havan de Boa Vista está na reta final das obras
Havan de Boa Vista está na reta final das obras Crédito: Reproduçaõ

Boa Vista, capital de Roraima, será o endereço da loja de número 200 da Havan. Ao contar como escolheu a cidade, Luciano Hang destacou o crescimento do estado e elogiou a capital, que tem a inauguração da primeira unidade da rede prevista para 14 de novembro.

No vídeo publicado nesta semana, o empresário se referiu a Roraima como “Um dos estados que mais cresce no Brasil”. Sobre Boa Vista, acrescentou: “É uma cidade muito bonita. Quem ainda não conhece, precisa conhecer”. E lembrou que será um momento histórico. "Essa inauguração ficará marcada na história dos 40 anos da Havan e também do estado de Roraima".

A história da Havan

Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação
A loja mudou de endereço pela primeira vez em 1989, para um espaço maior ainda em Brusque por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
Luciano Hang teve a ideia sobre a fachada em viagem aos EUA por Divulgação
Fundador, Luciano Hang é a cara da Havan por Divulgação
A Havan já está presente nas regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste, com megalojas espalhadas por diferentes estados por Divulgação
A empresa prevê investir até R$ 1,2 bilhão na abertura de novas unidades e na ampliação da operação até 2026 por Divulgação
A rede pretende chegar a 200 megalojas no Brasil até o fim de 2026 por Divulgação
Empresa teve maior faturamento da história em 2025: R$ 18,5 bilhões por Divulgação
A primeira loja inspirada na Casa Branca foi inaugurada em 1994 e atualmente é a sede da empresa em Brusque por Divulgação
Havan abriu a primeira filial em 1995, em Curitiba por Divulgação
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Primeira loja da Havan, inaugurada em 1986 na cidade de Brusque (SC) por Divulgação

A capital concentra cerca de 65% da população roraimense e tem aproximadamente meio milhão de habitantes, segundo estimativa do IBGE. Com economia voltada aos serviços e ao comércio, receberá uma loja de mais de 20 mil metros quadrados, ao lado do Roraima Garden Shopping. O investimento é de cerca de R$ 100 milhões.

Além de marcar a chegada da varejista catarinense a um novo estado, o empreendimento ocupava uma posição disputada no calendário de expansão. Macapá, no Amapá, e Fortaleza, no Ceará, também estavam entre as opções para sediar a unidade 200. Segundo Hang, a agilidade na liberação da obra e o andamento da construção, iniciada em abril, favoreceram Boa Vista.

Macapá acabou recebendo sua loja antes, em 3 de outubro. Já Fortaleza segue entre as inaugurações previstas até o fim do ano, assim como Vila Velha, no Espírito Santo, e São José dos Pinhais, no Paraná.

A Havan abriu 12 unidades em 2026. A mais recente foi inaugurada em Londrina, no Paraná, em 31 de outubro. A lista deste ano também inclui cidades como Goiânia, Maringá, Curitiba, Blumenau e Caldas Novas.

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