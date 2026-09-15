Um preso e um foragido: missionária que usava visitas em presídio para atuar pelo CV tinha relação com dois traficantes

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Wendel de Novais
Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:06
A missionária Rhavena Barcelos de Almeida, filha do casal de pastores investigados por usar visitas religiosas para agir pelo Comando Vermelho (CV), mantinha relações com dois homens apontados pela polícia como integrantes da facção. A missionária e os pais frequentavam unidades prisionais do estado, e, segundo a Polícia Civil, ajudando o CV no tráfco de drogas, segundo o Fantástico.
Rhavena se relacionava com um preso e um criminoso foragido. Um deles é Jonas Souza Gonçalves Júnior, o Batman, que é uma das lideranças do CV em Mato Grosso. O outro é Renildo Silva Rios, que está preso há mais de 20 anos por crimes como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Ele também é apontado pela polícia como um dos fundadores da facção no estado.
Rhavenna, Nivaldo e Orminda são investigados por crimes com o CV
De acordo com a investigação, Rhavenna e Batman se encontravam com frequência no Rio de Janeiro. O criminoso havia recebido autorização para cumprir pena no regime semiaberto em setembro de 2024, mas rompeu a tornozeleira eletrônica três dias depois e fugiu. Ele chegou a integrar a lista dos criminosos mais procurados do país.
A polícia afirma que a missionária sabia onde Batman estava escondido. Mensagens obtidas pelos investigadores indicariam que ele compartilhou com ela sua localização no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Os registros também apontariam que os dois mantinham contato durante operações policiais na região.
A investigação identificou ainda um relacionamento entre Rhavenna e Renildo. Conforme a polícia, eles trocavam mensagens, e o homem enviava presentes à namorada, incluindo uma pulseira de ouro e um carro. Em um vídeo reunido no inquérito, uma amiga aparece entregando o veículo à missionária e registrando sua reação.
Outros registros mostram uma comemoração romântica em casa no Dia dos Namorados, quando Rhavenna teria recebido uma viagem para o Nordeste. Renildo acompanhou a celebração por videochamada. Em outra imagem, um coração decorativo aparece preenchido com notas de R$ 100. A Polícia Civil também investiga a suspeita de que Rhavenna e os pais ajudavam a movimentar dinheiro ligado ao tráfico de drogas.