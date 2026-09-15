POLÍCIA

Um preso e um foragido: missionária que usava visitas em presídio para atuar pelo CV tinha relação com dois traficantes

Rhavenna Barcelos de Almeida se relacionava com duas lideranças da facção

Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 08:06

Rhavena mantinha relações com Jonas e Renildo Crédito: Reprodução

A missionária Rhavena Barcelos de Almeida, filha do casal de pastores investigados por usar visitas religiosas para agir pelo Comando Vermelho (CV), mantinha relações com dois homens apontados pela polícia como integrantes da facção. A missionária e os pais frequentavam unidades prisionais do estado, e, segundo a Polícia Civil, ajudando o CV no tráfco de drogas, segundo o Fantástico.

Rhavena se relacionava com um preso e um criminoso foragido. Um deles é Jonas Souza Gonçalves Júnior, o Batman, que é uma das lideranças do CV em Mato Grosso. O outro é Renildo Silva Rios, que está preso há mais de 20 anos por crimes como homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa. Ele também é apontado pela polícia como um dos fundadores da facção no estado.

Rhavenna, Nivaldo e Orminda são investigados por crimes com o CV 1 de 4

De acordo com a investigação, Rhavenna e Batman se encontravam com frequência no Rio de Janeiro. O criminoso havia recebido autorização para cumprir pena no regime semiaberto em setembro de 2024, mas rompeu a tornozeleira eletrônica três dias depois e fugiu. Ele chegou a integrar a lista dos criminosos mais procurados do país.

A polícia afirma que a missionária sabia onde Batman estava escondido. Mensagens obtidas pelos investigadores indicariam que ele compartilhou com ela sua localização no Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio. Os registros também apontariam que os dois mantinham contato durante operações policiais na região.

A investigação identificou ainda um relacionamento entre Rhavenna e Renildo. Conforme a polícia, eles trocavam mensagens, e o homem enviava presentes à namorada, incluindo uma pulseira de ouro e um carro. Em um vídeo reunido no inquérito, uma amiga aparece entregando o veículo à missionária e registrando sua reação.