TOPO DE LINHA

Um top de linha de mais de R$ 10 mil: veja qual é o primeiro celular de Lula

Presente de Rafael Fonteles, aparelho marca promessa de adesão ao canal de Janones no WhatsApp na reta final da eleição

Carol Neves

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 08:02

Janones ao lado de Lula Crédito: Reprodução

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), famosamente averso a celulares, ganhou um Samsung Galaxy S26 Ultra nesta quarta-feira (21), em meio à mobilização digital de sua campanha à reeleição. O presente foi dado pelo governador do Piauí, Rafael Fonteles (PT), e veio acompanhado de uma promessa: entrar no “Exército do Lula”, canal de WhatsApp comandado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG). O modelo é anunciado por R$ 10.349,10 na loja da fabricante.

O aparelho pertence à linha de celulares premium da Samsung. Entre os recursos estão tela de 6,9 polegadas, câmera de 200 megapixels e bateria de 5.000 mAh. A versão com 1 TB de armazenamento pode chegar a R$ 13.949,10, mas não se sabe qual capacidade tem a unidade entregue ao presidente.

Ao falar sobre o presente durante um ato de campanha em Belo Horizonte, Lula afirmou que nunca havia tido um telefone celular. “Eu nunca tive um celular. Agora, eu ganhei um celular do governador do Piauí”, declarou. O petista também convocou os apoiadores a ampliar o canal de Janones, com a meta de alcançar 10 milhões de inscritos.

A declaração se refere à posse de um aparelho próprio. Lula já utilizava celulares emprestados: em março deste ano, por exemplo, pegou o telefone do fotógrafo oficial da Presidência, Ricardo Stuckert, para gravar um vídeo durante uma visita a uma fábrica em Anápolis, em Goiás. Na ocasião, a Folha de S.Paulo registrou que ele não tinha celular pessoal.

A aproximação com o WhatsApp já vinha sendo anunciada. Na semana passada, Janones afirmou que Lula compraria um telefone quando o canal atingisse 5 milhões de seguidores. A iniciativa ocorre durante a tentativa de reforçar a comunicação digital do presidente no segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

Com mais de 7 milhões de inscritos nesta quarta-feira, o “Exército do Lula” distribui orientações de mobilização aos apoiadores. Uma das ações foi a convocação para publicar fotos com roupas verdes e amarelas e o gesto de “L” com as mãos, realizada no sábado (17).