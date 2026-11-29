DETALHAMENTO

Uma aposta leva sozinha prêmio de R$ 1,4 milhão na Lotofácil deste domingo (29)

Ganhador acertou as 15 dezenas do concurso 3841; na Bahia, cinco apostas de Salvador fizeram 14 pontos

Thais Borges

Publicado em 29 de novembro de 2026 às 14:56

Lotofácil Crédito: Reprodução

Uma aposta de São José dos Campos, em São Paulo, acertou as 15 dezenas do concurso 3841 da Lotofácil, sorteado neste domingo (29), e levou o prêmio principal de R$1.435.245,13.

O jogo vencedor foi realizado de forma simples, com 15 números apostados e todos os 15 acertos, na casa lotérica M B Gasparzinho Loterias.

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Além do prêmio principal, a Bahia também teve destaque na segunda faixa de premiação. Ao todo, 11 apostas registradas no estado acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.999,59 cada. Desse total, cinco foram feitas em Salvador.

No país, 215 apostas acertaram 14 números. Já na faixa de 13 acertos, foram 7.124 ganhadores, com prêmio individual de R$ 35.

Outras 89.650 apostas fizeram 12 acertos e receberam R$ 14 cada. Na faixa de 11 números, 467.692 jogadores foram premiados com R$ 7.