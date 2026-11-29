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Thais Borges
Publicado em 29 de novembro de 2026 às 14:56
Uma aposta de São José dos Campos, em São Paulo, acertou as 15 dezenas do concurso 3841 da Lotofácil, sorteado neste domingo (29), e levou o prêmio principal de R$1.435.245,13.
O jogo vencedor foi realizado de forma simples, com 15 números apostados e todos os 15 acertos, na casa lotérica M B Gasparzinho Loterias.
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Além do prêmio principal, a Bahia também teve destaque na segunda faixa de premiação. Ao todo, 11 apostas registradas no estado acertaram 14 dezenas e receberam R$ 1.999,59 cada. Desse total, cinco foram feitas em Salvador.
No país, 215 apostas acertaram 14 números. Já na faixa de 13 acertos, foram 7.124 ganhadores, com prêmio individual de R$ 35.
Outras 89.650 apostas fizeram 12 acertos e receberam R$ 14 cada. Na faixa de 11 números, 467.692 jogadores foram premiados com R$ 7.
Os números sorteados no concurso 3841 foram: 03 – 04 – 05 – 08 – 10 – 12 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 25.