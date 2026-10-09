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Uma cadeira e 17 candidatos: veja quem disputa a vaga deixada por Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras

Drauzio Varella está entre os concorrentes à Cadeira 32, que também foi ocupada por Ariano Suassuna; eleição será em 12 de novembro

Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11:30

Zuenir Ventura morreu em setembro Crédito: Reprodução

O médico e escritor Drauzio Varella está entre os 17 candidatos que concorrem à vaga deixada por Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras (ABL). A escolha do novo ocupante da Cadeira 32 está prevista para 12 de novembro.

A academia divulgou os nomes após encerrar as inscrições à meia-noite de quinta-feira (8). A cadeira ficou vaga com a morte de Ventura, em 22 de setembro desse ano.

Além de Varella, participam da disputa Sergio Fonta, Ana Bella Geiger, Eduardo Baccarin-Costa, Gutemberg da Silva Miranda, José Hilcério Campos de Abreu, Eloi Angelos Guio, Taurino Araújo e Alcimário Soares da Costa Júnior.

Relembre a vida de Zuenir Ventura 1 de 6

Também concorrem Ruy da Penha Lobo, Rodrigo Cabrera Gonzales, Martinho Ramalho de Melo, Alexandra Vieira de Almeida, Paulo Renato Ceratti, José Gildo Pereira Borges, J. M. Monteirás e Franklin Machado. Os inscritos incluem escritores, jornalistas, pesquisadores e profissionais de outras áreas da produção intelectual brasileira.

Ventura havia sido eleito para a ABL em 2014, como sucessor de Ariano Suassuna. A posse ocorreu em março de 2015, quando foi recebido pela acadêmica Cleonice Berardinelli.

Jornalista, escritor e professor universitário, ele iniciou a trajetória na imprensa em 1956. Trabalhou no Correio da Manhã, na Veja, na IstoÉ e no Jornal do Brasil, além de escrever como colunista de O Globo. Sua formação era em Letras Neolatinas, com bacharelado e licenciatura.

Entre suas obras mais conhecidas está 1968 – O ano que não terminou, lançado em 1988. O livro alcançou 48 edições, vendeu mais de 400 mil exemplares e inspirou a minissérie Anos Rebeldes, da TV Globo. Já Cidade partida, dedicado à violência no Rio de Janeiro, recebeu o Prêmio Jabuti de Reportagem.