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Uma cadeira e 17 candidatos: veja quem disputa a vaga deixada por Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras

Drauzio Varella está entre os concorrentes à Cadeira 32, que também foi ocupada por Ariano Suassuna; eleição será em 12 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 11:30

Zuenir Ventura
Zuenir Ventura morreu em setembro Crédito: Reprodução

O médico e escritor Drauzio Varella está entre os 17 candidatos que concorrem à vaga deixada por Zuenir Ventura na Academia Brasileira de Letras (ABL). A escolha do novo ocupante da Cadeira 32 está prevista para 12 de novembro.

A academia divulgou os nomes após encerrar as inscrições à meia-noite de quinta-feira (8). A cadeira ficou vaga com a morte de Ventura, em 22 de setembro desse ano.

Além de Varella, participam da disputa Sergio Fonta, Ana Bella Geiger, Eduardo Baccarin-Costa, Gutemberg da Silva Miranda, José Hilcério Campos de Abreu, Eloi Angelos Guio, Taurino Araújo e Alcimário Soares da Costa Júnior.

Relembre a vida de Zuenir Ventura

Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução
Carteia profissional de Zuenir por Reprodução
Jornalista e escritor, Zuenir Ventura era integrante da Academia Brasileira de Letras desde 2015 por Divulgação/ABL
Zuenir Ventura marcou o jornalismo brasileiro com reportagens sobre direitos humanos, política e desigualdade social por Reprodução
Autor de “1968 - O Ano que Não Terminou”, Zuenir construiu uma carreira de décadas na imprensa brasileira por Reprodução
Zuenir Ventura por Reprodução
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Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução

Também concorrem Ruy da Penha Lobo, Rodrigo Cabrera Gonzales, Martinho Ramalho de Melo, Alexandra Vieira de Almeida, Paulo Renato Ceratti, José Gildo Pereira Borges, J. M. Monteirás e Franklin Machado. Os inscritos incluem escritores, jornalistas, pesquisadores e profissionais de outras áreas da produção intelectual brasileira.

Ventura havia sido eleito para a ABL em 2014, como sucessor de Ariano Suassuna. A posse ocorreu em março de 2015, quando foi recebido pela acadêmica Cleonice Berardinelli.

Jornalista, escritor e professor universitário, ele iniciou a trajetória na imprensa em 1956. Trabalhou no Correio da Manhã, na Veja, na IstoÉ e no Jornal do Brasil, além de escrever como colunista de O Globo. Sua formação era em Letras Neolatinas, com bacharelado e licenciatura.

Entre suas obras mais conhecidas está 1968 – O ano que não terminou, lançado em 1988. O livro alcançou 48 edições, vendeu mais de 400 mil exemplares e inspirou a minissérie Anos Rebeldes, da TV Globo. Já Cidade partida, dedicado à violência no Rio de Janeiro, recebeu o Prêmio Jabuti de Reportagem.

A série O Acre de Chico Mendes rendeu ao jornalista os prêmios Esso de Jornalismo e Vladimir Herzog em 1989. Ventura também publicou Chico Mendes – Crime e Castigo e Minhas histórias dos outros. Em 2008, recebeu um troféu especial da Organização das Nações Unidas pela contribuição à defesa dos direitos humanos no Brasil.

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