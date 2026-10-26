POLÍTICA

União Brasil reconhece vitória de Lula e pede respeito ao resultado

Em nota, presidente do partido, Antonio Rueda, parabenizou o petista pela reeleição e desejou “pleno êxito” ao novo mandato

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 14:32

Presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda Crédito: Reproduçaõ

O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, reconheceu nesta segunda-feira (26) a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e defendeu o respeito ao resultado das urnas. A manifestação ocorre após a sigla apoiar Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da disputa presidencial.

“A soberania popular se manifestou de forma livre nas urnas, e o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral deve ser respeitado por todos. Essa é a base da democracia brasileira e o compromisso do nosso partido”, afirmou Rueda em nota oficial.

O dirigente também cumprimentou o vice-presidente Geraldo Alckmin e defendeu a união do país após o encerramento da eleição.

“Encerrado o processo eleitoral, é hora de unir o país em torno de uma agenda comum”, declarou.

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No comunicado, Rueda desejou sucesso ao presidente reeleito e sinalizou disposição para apoiar iniciativas do próximo mandato.

“Desejo ao presidente pleno êxito no novo mandato, que começa em janeiro de 2027. Reafirmo também nossa disposição de apoiar medidas e ações por um Brasil que cresça, gere empregos e reduza as desigualdades, em benefício de todos os brasileiros.”

O União Brasil havia mantido neutralidade no primeiro turno, embora lideranças como ACM Neto tenham apoiado Ronaldo Caiado (PSD). Na segunda etapa, a federação formada pela legenda e pelo PP anunciou adesão à candidatura de Flávio Bolsonaro.

A posição expressa por Rueda difere da reação do candidato do PL, que afirmou não reconhecer o resultado e anunciou que pedirá a anulação da eleição.