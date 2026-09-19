DECISÃO

Universidade invalida autodeclaração, cancela matrícula de aluno cotista após 6 anos e Justiça manda manter estudante no curso

Estudante já havia concluído mais de 90% de Ciências Econômicas quando instituição invalidou sua autodeclaração racial após denúncia anônima

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 08:21

Universidade invalida autodeclaração, cancela matrícula de aluno cotista após 6 anos e Justiça manda manter estudante no curso Crédito: Imagem gerada pela IA

A Justiça de São Paulo determinou que uma universidade mantenha a matrícula de um estudante que ingressou pelo sistema de cotas raciais e já havia concluído mais de 90% do curso de Ciências Econômicas. A 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que também declarou nulo o procedimento administrativo responsável pelo cancelamento da matrícula.

O estudante foi aprovado em 2019 em uma vaga destinada a candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que, independentemente da renda, tivessem cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Seis anos depois, em 2025, uma denúncia anônima levou a universidade a instaurar um procedimento de heteroidentificação. A comissão concluiu pela invalidação da autodeclaração racial do aluno e determinou o cancelamento da matrícula. O caso foi levado à Justiça, que considerou irregular a medida adotada pela instituição.

Segundo o relator, desembargador Marco Antonio Martin Vargas, o edital do processo seletivo de 2019 estabelecia como requisitos para a vaga reservada a apresentação de documento que comprovasse a conclusão integral do ensino médio em escola pública brasileira e uma autodeclaração racial.

Decisão considerou também tempo transcorrido

Para o magistrado, alterar posteriormente as condições exigidas para a admissão viola o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a segurança jurídica. Outro ponto considerado pelo tribunal foi o tempo transcorrido entre a matrícula e o cancelamento. O estudante permaneceu no curso por mais de seis anos até que sua autodeclaração fosse questionada.

O relator destacou que havia transcorrido período superior ao prazo decadencial de cinco anos previsto no artigo 54 da Lei nº 9.784/1999 para o exercício da autotutela administrativa, aplicado por analogia ao Estado de São Paulo. A exceção, segundo o desembargador, seria a comprovação inequívoca de má-fé por parte do estudante. No entanto, a universidade não teria apresentado elementos suficientes para demonstrar que ele agiu de forma dolosa ao se autodeclarar pardo no momento da inscrição.

Durante o processo, a instituição apresentou um laudo antropológico elaborado por profissional especializado, com análise de fotografias, entrevista estruturada e metodologia comparativa baseada em parâmetros utilizados pelo IBGE para identificação de características fenotípicas.

O documento avaliou aspectos como tom de pele, formato dos lábios, características do cabelo e das sobrancelhas e perfil facial. A conclusão foi de que o estudante apresentava ao menos dois traços fenotípicos associados à população negra, o que, segundo o laudo mencionado na decisão, permitiria sua classificação como pessoa parda.