COMPRA SEGURA

Vai comprar celular usado na Black Friday? Veja 5 cuidados para não cair em uma furada

Com mais de 4,6 milhões de aparelhos usados vendidos em 2025, mercado atrai quem busca economia, mas exige atenção à conservação, à bateria e à origem do celular

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:10

Vai comprar celular usado na Black Friday? Veja 5 cuidados para não cair em uma furada Crédito: Imagem gerada pela IA

Comprar um smartphone usado pode ser uma alternativa para quem deseja ter um aparelho mais moderno sem gastar tanto. O mercado brasileiro já movimenta milhões de unidades e deve continuar crescendo. Mas, especialmente durante a Black Friday, quando as promoções atraem consumidores em busca de economia, é importante avaliar se o desconto realmente compensa — e se o celular não esconde problemas.

Em 2025, foram comercializados mais de 4,6 milhões de celulares usados no Brasil. Para 2026, a expectativa é de crescimento de 4,5% na demanda, segundo dados da consultoria IDC divulgados pela Assurant em setembro. A procedência dos aparelhos também exige atenção. Em setembro, a segunda fase da Operação Última Chamada, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou na apreensão de 1.712 celulares em fiscalizações de estabelecimentos comerciais, além de 30 prisões em flagrante.

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Por isso, antes de fechar negócio, não basta comparar etiquetas de preço. Estado de conservação, saúde da bateria, histórico de reparos e funcionamento estão entre os fatores que podem fazer diferença na compra. “O menor preço nem sempre representa o melhor negócio. É preciso entender as condições do aparelho e considerar possíveis gastos futuros antes de decidir”, explica Mateus Haddad, sócio-fundador do portal gratuito Celulares Usados, que reúne informações e referências de preços de smartphones.

Cinco cuidados antes de comprar um celular usado

1. Compare os preços antes de se deixar levar pelo desconto

Não avalie a oferta apenas pelo percentual de desconto anunciado. Compare o preço com o de outros aparelhos do mesmo modelo, capacidade de armazenamento e estado de conservação. Também vale verificar quanto custa um celular novo e incluir na conta frete, juros e possíveis despesas extras. Se o valor estiver muito abaixo da média, investigue melhor antes de comprar.



2. Verifique a procedência e consulte o IMEI

Antes de fechar negócio, procure saber quem está vendendo o aparelho e solicite a nota fiscal ou algum comprovante de origem. Também é importante consultar o IMEI, código de identificação do celular, para verificar se há restrições relacionadas a roubo ou furto.

A consulta pode ser feita pelo site ou aplicativo Celular Seguro, do Ministério da Justiça. Se o vendedor não souber explicar a procedência ou evitar fornecer informações, o melhor é não arriscar.



3. Teste a bateria e as principais funções

A saúde da bateria merece atenção especial. Nos iPhones, a capacidade máxima pode ser consultada nos ajustes. Em alguns modelos Samsung Galaxy, o diagnóstico está disponível pelo aplicativo Samsung Members.

No caso dos iPhones, índices abaixo de 80% merecem atenção, pois podem indicar a proximidade da necessidade de substituição. Mas o percentual não deve ser analisado isoladamente: também é importante testar a autonomia da bateria, a tela, o toque, as câmeras, o Wi-Fi, a rede móvel e a biometria.



4. Investigue se o celular já passou por reparos

Um aparelho pode parecer conservado por fora e apresentar problemas que não são percebidos em uma avaliação rápida. Telas de baixa qualidade, baterias sem procedência e componentes substituídos podem comprometer o funcionamento e reduzir o valor de mercado.

Pergunte se alguma peça já foi trocada e solicite comprovantes ou garantia do serviço. Em modelos compatíveis de iPhone, o próprio sistema permite consultar o histórico de peças e serviços.



5. Calcule os custos futuros e compare com um aparelho novo

Além do preço anunciado, considere possíveis gastos com bateria, acessórios, frete, juros e reparos. A disponibilidade de peças e o tempo de suporte e atualizações do modelo também devem entrar na avaliação.

Às vezes, um celular um pouco mais caro, mas com procedência comprovada e boas condições, pode representar uma economia maior no longo prazo. Se a diferença para um aparelho novo for pequena, a garantia e o maior tempo de uso esperado também podem compensar.

