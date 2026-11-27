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Perla Ribeiro
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 05:10
Comprar um smartphone usado pode ser uma alternativa para quem deseja ter um aparelho mais moderno sem gastar tanto. O mercado brasileiro já movimenta milhões de unidades e deve continuar crescendo. Mas, especialmente durante a Black Friday, quando as promoções atraem consumidores em busca de economia, é importante avaliar se o desconto realmente compensa — e se o celular não esconde problemas.
Em 2025, foram comercializados mais de 4,6 milhões de celulares usados no Brasil. Para 2026, a expectativa é de crescimento de 4,5% na demanda, segundo dados da consultoria IDC divulgados pela Assurant em setembro. A procedência dos aparelhos também exige atenção. Em setembro, a segunda fase da Operação Última Chamada, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, resultou na apreensão de 1.712 celulares em fiscalizações de estabelecimentos comerciais, além de 30 prisões em flagrante.
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Por isso, antes de fechar negócio, não basta comparar etiquetas de preço. Estado de conservação, saúde da bateria, histórico de reparos e funcionamento estão entre os fatores que podem fazer diferença na compra. “O menor preço nem sempre representa o melhor negócio. É preciso entender as condições do aparelho e considerar possíveis gastos futuros antes de decidir”, explica Mateus Haddad, sócio-fundador do portal gratuito Celulares Usados, que reúne informações e referências de preços de smartphones.
Cinco cuidados antes de comprar um celular usado
Para Mateus Haddad, a pressa para aproveitar uma promoção não deve substituir a análise das condições do aparelho. “Um celular usado precisa ser avaliado pelo conjunto: preço, conservação, funcionamento e histórico de manutenção. Quando o consumidor considera todos esses fatores, consegue tomar uma decisão mais consciente e evitar que uma economia inicial se transforme em uma despesa muito maior depois da compra”, conclui.