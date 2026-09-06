LOTERIA

Vai ter Lotofácil hoje (6 de setembro)? Entenda o que aconteceu com os sorteios

Próximo sorteio será de R$ 300 milhões

Esther Morais

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 09:00

Lotofácil Crédito: Divulgação

Quem procura o resultado da Lotofácil neste domingo (6) não encontrará um novo concurso. Os sorteios regulares da modalidade estão temporariamente suspensos devido à realização da Lotofácil da Independência, concurso especial que será sorteado no dia 15 de setembro e tem prêmio estimado em R$ 300 milhões.

A suspensão começou após o encerramento das vendas para os concursos regulares. Desde o dia 4 de setembro, as apostas da Lotofácil são destinadas exclusivamente ao concurso 3780, da Lotofácil da Independência.

O próximo sorteio da modalidade será realizado no dia 15 de setembro, uma terça-feira, às 11h. Os apostadores poderão registrar seus jogos até as 10h do mesmo dia.

Por que a Lotofácil está sem sorteios?

A interrupção temporária acontece todos os anos antes da Lotofácil da Independência. Durante esse período, a arrecadação das apostas é concentrada no concurso especial.

A edição deste ano será a 15ª da Lotofácil da Independência e pode pagar R$ 300 milhões ao vencedor ou vencedores.

O concurso especial também tem uma diferença em relação aos sorteios regulares: o prêmio principal não acumula. Caso ninguém acerte as 15 dezenas, o valor destinado à faixa principal será distribuído entre os apostadores que acertarem 14 números e, se necessário, entre as demais faixas de premiação.

Quando volta o sorteio regular da Lotofácil?

Os concursos regulares devem ser retomados após a realização da Lotofácil da Independência, marcada para 15 de setembro.