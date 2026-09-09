Vai ter sorteio da Lotofácil 3780 hoje? Veja o que muda nesta quarta-feira (9)

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Esther Morais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:00
Quem espera pelo sorteio da Lotofácil nesta quarta-feira (9) terá que aguardar mais alguns dias. Os concursos regulares da modalidade estão temporariamente suspensos devido à realização da Lotofácil da Independência.
O próximo sorteio será o concurso 3.780, marcado para o dia 15 de setembro, uma terça-feira. A edição especial deve pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões.
5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil
O sorteio está programado para as 11h e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa nas redes sociais.
As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.
Os apostadores têm até as 20h do dia 14 de setembro para realizar apostas individuais. Já os bolões poderão ser registrados até as 10h do dia do sorteio.
Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor é dividido entre os acertadores da faixa seguinte.