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Vai ter sorteio da Lotofácil 3780 hoje? Veja o que muda nesta quarta-feira (9)

Concursos regulares estão suspensos temporariamente

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:00

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Quem espera pelo sorteio da Lotofácil nesta quarta-feira (9) terá que aguardar mais alguns dias. Os concursos regulares da modalidade estão temporariamente suspensos devido à realização da Lotofácil da Independência.

O próximo sorteio será o concurso 3.780, marcado para o dia 15 de setembro, uma terça-feira. A edição especial deve pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

O sorteio está programado para as 11h e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Os apostadores têm até as 20h do dia 14 de setembro para realizar apostas individuais. Já os bolões poderão ser registrados até as 10h do dia do sorteio.

Diferentemente dos concursos regulares, o prêmio principal da Lotofácil da Independência não acumula. Caso ninguém acerte os 15 números, o valor é dividido entre os acertadores da faixa seguinte.

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