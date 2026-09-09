LOTERIA

Vai ter sorteio da Lotofácil 3780 hoje? Veja o que muda nesta quarta-feira (9)

Concursos regulares estão suspensos temporariamente

Esther Morais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 07:00

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Quem espera pelo sorteio da Lotofácil nesta quarta-feira (9) terá que aguardar mais alguns dias. Os concursos regulares da modalidade estão temporariamente suspensos devido à realização da Lotofácil da Independência.

O próximo sorteio será o concurso 3.780, marcado para o dia 15 de setembro, uma terça-feira. A edição especial deve pagar um prêmio estimado em R$ 300 milhões.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

O sorteio está programado para as 11h e terá transmissão ao vivo pelos canais oficiais das Loterias Caixa nas redes sociais.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas credenciadas, pelo Portal Loterias Caixa ou pelo aplicativo oficial. A aposta simples, com 15 números, custa R$ 3,50.

Os apostadores têm até as 20h do dia 14 de setembro para realizar apostas individuais. Já os bolões poderão ser registrados até as 10h do dia do sorteio.