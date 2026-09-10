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Elaine Sanoli
Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:00
Os sorteios regulares da Lotofácil deixaram de ocorrer na frequência habitual. A suspensão é motivada pelo concurso especial, que terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e será realizado no dia 15 de setembro. Nesta quinta-feira (10), não haverá sorteio da Lotofácil.
O concurso nº 3.780 da modalidade será sorteado na próxima terça-feira (15), data que marca o aniversário das Loterias Caixa, a partir das 11h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.
De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa
A Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.
Esta é a 15ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2025, 54 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 4.293.824,84 cada uma.
Os demais sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.
Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.
"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.
A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).