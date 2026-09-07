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Vai ter sorteio da Lotofácil 3780 hoje? Veja o que muda nesta segunda-feira (07/09)

Realização dos sorteios habituais da Lotofácil será afetada pelo concurso especial de Independência

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:58

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Durante o feriado da Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. Os concursos não serão realizados neste dia, segundo o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de setembro. Os jogos da Lotofácil já haviam sido temporariamente suspensos em decorrência do concurso especial, que terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e será realizado no dia 15 de setembro.

Por conta do feriado da Independência do Brasil, os concursos da Quina, da Lotomania, da Dupla Sena, da Loteca, do Super Sete e do Dia de Sorte, que ocorreriam nesta segunda-feira, não serão realizados. Os sorteios voltam à programação normal na terça-feira (8), com os concursos da Quina, da Mega-Sena, da Timemania e do Dia de Sorte, a partir das 21h.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Lotofácil especial da Independência

O concurso nº 3.780 da modalidade será sorteado no dia 15 de setembro (terça-feira), data que marca o aniversário das Loterias Caixa, a partir das 11h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

A Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.

Esta é a 15ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2025, 54 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 4.293.824,84 cada uma.

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