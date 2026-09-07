LOTERIA

Vai ter sorteio da Lotofácil 3780 hoje? Veja o que muda nesta segunda-feira (07/09)

Realização dos sorteios habituais da Lotofácil será afetada pelo concurso especial de Independência

Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:58

Lotofácil Crédito: Divulgação

Durante o feriado da Independência do Brasil, nesta segunda-feira (7), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. Os concursos não serão realizados neste dia, segundo o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de setembro. Os jogos da Lotofácil já haviam sido temporariamente suspensos em decorrência do concurso especial, que terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e será realizado no dia 15 de setembro.



Por conta do feriado da Independência do Brasil, os concursos da Quina, da Lotomania, da Dupla Sena, da Loteca, do Super Sete e do Dia de Sorte, que ocorreriam nesta segunda-feira, não serão realizados. Os sorteios voltam à programação normal na terça-feira (8), com os concursos da Quina, da Mega-Sena, da Timemania e do Dia de Sorte, a partir das 21h.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e pelas redes sociais. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Lotofácil especial da Independência

O concurso nº 3.780 da modalidade será sorteado no dia 15 de setembro (terça-feira), data que marca o aniversário das Loterias Caixa, a partir das 11h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

A Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.