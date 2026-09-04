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Vai ter sorteio da Lotofácil 3780 hoje? Veja o que muda nesta sexta-feira (04/09)

Realização dos sorteios habituais da Lotofácil será afetada pelo concurso especial de Independência

Elaine Sanoli

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 18:22

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Com o início das vendas exclusivas para a Lotofácil da Independência, nesta quinta-feira (3), os sorteios regulares da Lotofácil deixaram de ocorrer na frequência habitual. A suspensão é motivada pelo concurso especial, que terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e será realizado no dia 15 de setembro. Nesta sexta-feira (4), não haverá sorteio da Lotofácil.



O concurso nº 3.780 da modalidade será sorteado no dia 15 de setembro (terça-feira), data que marca o aniversário das Loterias Caixa, a partir das 11h, com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e pelo Facebook das Loterias Caixa.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

A Lotofácil da Independência não acumula. Caso nenhum apostador acerte os 15 números da faixa principal, o prêmio será dividido entre os acertadores de 14 números e, assim sucessivamente, até a quinta faixa de premiação.

Esta é a 15ª edição do concurso especial da Lotofácil. Em 2025, 54 apostas dividiram o prêmio principal, levando R$ 4.293.824,84 cada uma.

Os demais sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

Lotofácil: como jogar

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.