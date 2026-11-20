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Vai ter sorteio da Lotofácil 3835 hoje? Veja o que muda nesta sexta-feira (20/11)

Realização dos sorteios habituais da Lotofácil será afetada pelo feriado do Dia da Consciência Negra

Elaine Sanoli

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 17:04

Lotofácil Crédito: Shutterstock

Os sorteios regulares da Lotofácil foram suspensos nesta sexta-feira (20) em razão do feriado nacional do Dia da Consciência Negra. A medida é válida para todas as modalidades lotéricas. Não haverá sorteio das Loterias Caixa nesta data.

Os sorteios voltam a ocorrer neste sábado (21), com a realização da Loteca. No domingo (22), serão sorteados a Mega-Sena, Lotofácil, Timemania e Dia de Sorte.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Lotofácil: como jogar

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

"[O apostador] Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

Lotofácil: como sacar os prêmios

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.