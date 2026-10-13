Vai ter sorteio da Mega-Sena 3070 hoje? Veja o que muda nesta terça-feira (13)

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Elaine Sanoli
Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:29
Por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que ocorreu nesta segunda-feira (12), os sorteios da Mega-Sena sofreram alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de outubro, o sorteio do concurso nº 3070, que aconteceria nesta terça-feira (13), foi transferido para esta quarta-feira (14).
A mudança, no entanto, não afeta as demais modalidades lotéricas. Nesta terça ocorrem normalmente os sorteios da Lotofácil, da Quina, Timemania, Dia de Sorte e Loteca.
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Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.
Entre os dias 26 e 30 de outubro, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.