APOSTAS

Vai ter sorteio da Mega-Sena 3070 hoje? Veja o que muda nesta terça-feira (13)

Realização da modalidade lotérica será afetada pelo feriado de Nossa Senhora Aparecida

Elaine Sanoli

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 18:29

Mega-Sena não teve acertador Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, que ocorreu nesta segunda-feira (12), os sorteios da Mega-Sena sofreram alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de outubro, o sorteio do concurso nº 3070, que aconteceria nesta terça-feira (13), foi transferido para esta quarta-feira (14).

A mudança, no entanto, não afeta as demais modalidades lotéricas. Nesta terça ocorrem normalmente os sorteios da Lotofácil, da Quina, Timemania, Dia de Sorte e Loteca.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.