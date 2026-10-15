Vai ter sorteio da Mega-Sena 3071 hoje? Veja o que muda nesta quinta-feira (15)

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Elaine Sanoli
Publicado em 15 de outubro de 2026 às 18:30
Por conta do feriado de Nossa Senhora Aparecida, celebrado na última segunda-feira (12), o calendário de sorteios da Mega-Sena sofreu alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de outubro, o próximo sorteio da modalidade está previsto para domingo (18).
As mudanças começaram com a transferência do concurso nº 3070, inicialmente previsto para terça-feira (13), para quarta-feira (14). Com isso, o sorteio do concurso nº 3071 será realizado apenas no domingo (18).
A alteração, no entanto, não afeta as demais modalidades lotéricas. Os sorteios da Lotofácil, Quina, Timemania, Dia de Sorte e Loteca seguem seus respectivos calendários nesta quinta-feira (15).
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Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais, sempre às 21h. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.
Entre os dias 26 e 30 de outubro, acontecerá a Mega Semana da Mega Sena. A ação promoverá cinco sorteios consecutivos correspondentes aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080.