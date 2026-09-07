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Vai ter sorteio da Quina 7112 hoje? Veja o que muda nesta segunda-feira (07/09)

Realização dos sorteios habituais das Loterias Caixa será afetada pelo feriado de Independência do Brasil

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:49

Quina
Quina Crédito: Reprodução

Durante o feriado de Independência do Brasil, que ocorre nesta segunda-feira (7), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de setembro, os sorteios não ocorreram neste dia.

Neste segunda, ocorria os sorteios da Quina, da Lotomania, da Dupla Sena, da Loteca, do Supersete e do Dia de Sorte.

Os sorteios da Lotofácil já estão temporariamente suspensos em virtude do concurso especial de Independência, que terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e será realizado no dia 15 de setembro.

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Os sorteios voltam à programação normal na terça-feira (8), com os sorteios da Quina, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte a partir das 21h.

Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.

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