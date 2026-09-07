Vai ter sorteio da Quina 7112 hoje? Veja o que muda nesta segunda-feira (07/09)

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Elaine Sanoli
Publicado em 7 de setembro de 2026 às 17:49
Durante o feriado de Independência do Brasil, que ocorre nesta segunda-feira (7), os sorteios das Loterias Caixa sofrerão alterações. De acordo com o cronograma da Caixa Econômica Federal para o mês de setembro, os sorteios não ocorreram neste dia.
Neste segunda, ocorria os sorteios da Quina, da Lotomania, da Dupla Sena, da Loteca, do Supersete e do Dia de Sorte.
Os sorteios da Lotofácil já estão temporariamente suspensos em virtude do concurso especial de Independência, que terá prêmio estimado em R$ 300 milhões e será realizado no dia 15 de setembro.
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Os sorteios voltam à programação normal na terça-feira (8), com os sorteios da Quina, Mega-Sena, Timemania e Dia de Sorte a partir das 21h.
Os sorteios serão transmitidos pelo canal da Caixa no YouTube e nas redes sociais. As apostas podem ser feitas até uma hora antes do início de cada concurso.