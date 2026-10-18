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Vai votar no segundo turno? Veja quais documentos levar mesmo sem biometria

Eleitores sem impressões digitais cadastradas podem participar da votação de domingo (25), desde que comprovem a identidade conforme as regras da Justiça Eleitoral

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 18:30

Candidatos notaram delay de urnas eletrônicas
Vai votar no segundo turno? A ausência de biometria não impede a votação Crédito: Reprodução | TRE

A falta de biometria cadastrada não impede o eleitor de votar no segundo turno das eleições, marcado para domingo (25). Quem ainda não registrou as impressões digitais na Justiça Eleitoral pode comparecer à seção eleitoral normalmente, mas precisa apresentar um documento oficial com foto para comprovar a identidade.

Entre os documentos aceitos estão a Carteira de Identidade Nacional (CIN) e a Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A recomendação é conferir a documentação antes de sair de casa para evitar imprevistos no dia da votação.

Nas seções em que a biometria é utilizada, o sistema confirma a identidade por meio das impressões digitais. Se não houver reconhecimento após até quatro tentativas, o mesário poderá solicitar a data de nascimento para dar continuidade ao procedimento de identificação.

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas

Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO
Votação interrompida antes do botão confirma não registra o voto daquele cargo específico por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Presidente de seção aplica protocolo básico de reinicialização com códigos restritos sob fiscalização por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Cartão de memória externo é avaliado ou substituído por reserva com chaves digitais seguras por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Urna de contingência entra em operação em caso de pane física definitiva no equipamento principal por José Cruz, Agência Brasil
Cartão de dados original é transferido para o novo aparelho reserva de forma imediata por TRE-SP
Equipamento recebe novo lacre físico numerado para restabelecer o fluxo da fila por Reprodução/TRE-PI
Novo dispositivo emite relatório de zerésima para novos eleitores mantendo o histórico anterior por TSE
Transparência Eleitoral: Saiba como peritos independentes e a OAB fiscalizam o sistema de votação por Reuters
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Sistema automático grava cada voto simultaneamente em duas mídias criptografadas distintas por Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), cerca de 10,99% do eleitorado brasileiro não tinha biometria cadastrada até o fechamento do cadastro eleitoral, em 6 de maio.

Biometria é obrigatória para votar?

Não. O cadastro biométrico não é uma exigência para exercer o direito ao voto. A coleta de digitais, fotografia e assinatura serve para reforçar a segurança da identificação e ajudar a evitar duplicidades cadastrais.

O procedimento pode ser necessário, porém, em determinados serviços eleitorais, como a emissão do primeiro título, a transferência do domicílio eleitoral ou a revisão de dados, conforme as regras aplicáveis.

Antes de ir às urnas, o eleitor também deve conferir seu local de votação e verificar se sua situação eleitoral está regular.

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