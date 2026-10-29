Valdemar visita Jair Bolsonaro e critica carta de Flávio: 'Não gostei'

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Metrópoles
Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:16
O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira (29/10) que não gostou da carta em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições presidenciais, apresentou-se como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. A declaração foi dada em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro.
“Vou contar as novidades para ele, contar como está toda situação para ele. Vai dar tudo certo”, disse. Em seguida, o presidente do PL responde sobre o que achou da carta de Flávio: “Não gostei, não gostei”.
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