'VAI DAR TUDO CERTO'

Valdemar visita Jair Bolsonaro e critica carta de Flávio: 'Não gostei'

Presidente do PL foi à casa do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, após Flávio se declarar "o verdadeiro presidente eleito" do país

Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:16

Valdemar Costa Neto Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira (29/10) que não gostou da carta em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições presidenciais, apresentou-se como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. A declaração foi dada em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Vou contar as novidades para ele, contar como está toda situação para ele. Vai dar tudo certo”, disse. Em seguida, o presidente do PL responde sobre o que achou da carta de Flávio: “Não gostei, não gostei”.