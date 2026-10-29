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Valdemar visita Jair Bolsonaro e critica carta de Flávio: 'Não gostei'

Presidente do PL foi à casa do ex-presidente, que cumpre prisão domiciliar, após Flávio se declarar "o verdadeiro presidente eleito" do país

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:16

Valdemar Costa Neto
Valdemar Costa Neto Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, disse nesta quinta-feira (29/10) que não gostou da carta em que o senador Flávio Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições presidenciais, apresentou-se como “o verdadeiro presidente eleito do Brasil”. A declaração foi dada em frente ao condomínio do ex-presidente Jair Bolsonaro.

“Vou contar as novidades para ele, contar como está toda situação para ele. Vai dar tudo certo”, disse. Em seguida, o presidente do PL responde sobre o que achou da carta de Flávio: “Não gostei, não gostei”.

Veja imagens de Flávio Bolsonaro com família fora do Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC
Ele estava acompanhado da esposa, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro, e das duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro. por Reprodução / NBC
Segundo dados do site de monitoramento de voos FlightAware, o jatinho particular, modelo Gulfstream G400, pousou por volta das 10h20, no horário de Brasília, no aeroporto executivo de Opa-locka, na região de Miami. por Reprodução / NBC
Voo passou pelo Equador, antes de ir para os EUA  por Reprodução / NBC
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O senador Flávio Bolsonaro (PL) chegou a Miami, nos Estados Unidos, na manhã desta quarta-feira (28). por Reprodução / NBC

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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