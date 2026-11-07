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Vale-refeição e vale-alimentação terão novas regras a partir deste sábado (7); entenda o que muda

Entre as empresas abrangidas pelas novas regras, conforme o enquadramento no PAT, estão Alelo, Ticket, VR Benefícios, Pluxee, Flash e Swile

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 10:59

Mudanças no VR e VA começam neste s´bado (
Mudanças no VR e VA começam neste s´bado ( Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

Os trabalhadores que utilizam cartões de vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) devem encontrar mudanças na forma de utilizar os benefícios a partir deste sábado (7). A principal novidade é a implementação da interoperabilidade, mecanismo que permitirá o uso de cartões de diferentes operadoras em qualquer maquininha habilitada para processar esse tipo de pagamento.

Na prática, a medida busca ampliar a rede de estabelecimentos que aceitam os benefícios, oferecendo mais alternativas aos trabalhadores na hora de pagar refeições ou fazer compras em supermercados. A integração, no entanto, depende de o comércio estar habilitado para receber esse tipo de transação e aceitar a modalidade correspondente.

A mudança faz parte da atualização das regras do Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), cujo decreto completa um ano de assinatura em novembro. O processo de adaptação começou em maio e tem previsão de conclusão neste mês.

Entre as empresas abrangidas pelas novas regras, conforme o enquadramento no PAT, estão Alelo, Ticket, VR Benefícios, Pluxee, Flash e Swile.

Além de ampliar a aceitação dos cartões, a regulamentação estabelece limites para as taxas cobradas dos estabelecimentos comerciais e reduz o prazo para que os valores das vendas sejam repassados aos lojistas. Com as alterações, o governo pretende aumentar a concorrência entre as operadoras e facilitar a adesão do comércio ao sistema.

Apesar do prazo previsto para implementação integral, a interoperabilidade ainda enfrenta obstáculos. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) aponta que os sistemas das operadoras não estão completamente integrados e manifesta preocupação com a capacidade de funcionamento da medida dentro do calendário estabelecido.

As mudanças também são alvo de questionamentos judiciais apresentados por empresas do setor.

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Vinhos e demais bebidas fermentadas seguem fora da lista de itens permitidos nos supermercados. por Reprodução/Canva
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Rações e artigos para animais de estimação continuam restritos e não podem ser pagos com o auxílio. por Reprodução/Canva

O que muda nos cartões de VR e VA?

A partir deste sábado (7), está prevista a implementação integral da interoperabilidade. Com isso, cartões de diferentes bandeiras deverão ser aceitos em qualquer maquininha habilitada para processar pagamentos com vale-refeição e vale-alimentação.

O funcionamento deixará de depender de contratos específicos ou da utilização de equipamentos exclusivos para cada operadora. A proposta é permitir que o trabalhador tenha mais liberdade para escolher onde utilizar o benefício.

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Onde será possível usar o vale-refeição e o vale-alimentação?

A expectativa é que a integração amplie as opções de uso dos cartões em restaurantes, supermercados e outros estabelecimentos do setor de alimentação.

A interoperabilidade, porém, não significa que todos os comércios serão obrigados a aceitar VR e VA. A regra contempla os estabelecimentos habilitados para processar essas operações, e a utilização dependerá também da integração entre os sistemas de pagamento e da aceitação da modalidade correspondente.

Tags:

Brasil

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