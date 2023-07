Varejista de moda H&M anuncia chegada ao Brasil em 2025

Com foco em expandir sua atuação na América Latina, a varejista de moda H&M, de origem sueca, chega ao Brasil em 2025. De acordo com informações divulgadas nesta segunda-feira (17), a marca contará com lojas físicas e comércio online no país.



"Com uma população de mais de 210 milhões de habitantes no Brasil e uma forte valorização da moda, há um potencial considerável de expansão no mercado", disse a rede em comunicado.



A H&M abriu sua primeira loja na América Latina em 2012, no México. Atualmente, conta com lojas no Peru, Uruguai, Chile, Colômbia, Equador, Guatemala, Panamá e Costa Rica.