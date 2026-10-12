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Vazão recorde das Cataratas do Iguaçu provoca interdição de passarela para visitantes

Volume é quase oito vezes superior à média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 15:55

Passarela das Cataratas do Iguaçu também foi interditada por segurança em julho e setembro deste ano
Passarela das Cataratas do Iguaçu também foi interditada por segurança em julho e setembro deste ano Crédito: Divulgação/Parque Nacional do Iguaçu

A vazão do Rio Iguaçu, no Paraná, atingiu 11,8 milhões de litros por segundo no início da manhã desta segunda-feira (12), o maior volume registrado este ano. O volume é quase oito vezes superior à média histórica de 1,5 milhão de litros por segundo. Com o aumento da vazão, a passarela que leva visitantes para perto das Cataratas do Iguaçu está interditada preventivamente.

A interdição foi adotada às 8h de domingo, de forma preventiva, para garantir a segurança dos visitantes, quando o rio atingiu uma vazão de 8,8 milhões de litros por segundo; quase seis vezes a média histórica. As trilhas das Bananeiras e do Poço Preto também estão temporariamente interditadas devido ao risco de alagamento provocado pela elevação do nível do rio.

Veja imagens das Cataratas do Iguaçu

Cataratas do Iguaçu por Reprodução
Cataratas do Iguaçu  por Perla Ribeiro/CORREIO
As Cataratas do Iguaçu são reconhecidas como uma das Sete Maravilhas Modernas da Natureza (Imagem: Paulo Nabas | Shutterstock) por Imagem: Paulo Nabas | Shutterstock
Cataratas do Iguaçu por Shutterstock
Cataratas encantam turistas de todo o mundo por Foto: Donaldson Gomes
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Cataratas do Iguaçu por Reprodução

Segundo a concessionária Urbia+Cataratas, responsável pela visitação turística, o acesso será liberado quando o volume de água diminuir para níveis considerados seguros e não houver previsão de nova elevação.

Equipes da concessionária e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela gestão do parque, seguem monitorando as condições do rio.

Apesar do fechamento da passarela e dessas duas trilhas, o Parque Nacional do Iguaçu continua aberto para visitação. A trilha das Cataratas e os mirantes permanecem acessíveis ao público.

Em setembro, o acesso foi interditado por quatro dias, quando o volume de água ultrapassou 10 milhões de litros por segundo. Em julho, a passarela foi fechada depois que a vazão ultrapassou os 9 milhões de litros por segundo.

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Parana Cataratas do Iguaçu

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