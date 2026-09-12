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Veja momento em que bombeiros resgatam criança após desabamento de prédio sobre casa em SP

Vídeo mostra o momento em que vítima é retirada dos escombros de prédio que caiu sobre uma casa na Penha; ainda há pessoas soterradas

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 10:28

Criança foi resgatada com vida após desabamento em SP
Criança foi resgatada com vida após desabamento em SP Crédito: Defesa Civil/Divulgação

Uma criança foi resgatada com vida pelos bombeiros após ficar soterrada nos escombros de um prédio em construção que desabou sobre uma casa na Penha, na zona leste de São Paulo, na madrugada deste sábado (12).

O momento do resgate foi registrado em vídeo. Nas imagens, os bombeiros trabalham entre os destroços até conseguirem retirar a criança do local.

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP

Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Bombeiros e Defesa Civil/Divulgação
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Reprodução
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Reprodução
Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Defesa Civil/Divulgação
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Prédio em construção desaba sobre casa na Penha, na zona leste de SP por Bombeiros e Defesa Civil/Divulgação

Ainda há pessoas soterradas sob os escombros. De acordo com informações divulgadas inicialmente pelos bombeiros, a residência atingida era ocupada por uma família de origem boliviana, com oito adultos e três crianças. 

Duas mulheres foram retiradas dos escombros sem vida, sendo que uma delas estava grávida. Outras duas pessoas foram resgatadas com ferimentos: uma criança de 7 anos e um homem de cerca de 30.

O desabamento aconteceu por volta das 2h, na Rua Tequici, 61. O prédio em construção tinha 12 andares e, segundo as informações iniciais, a obra estava embargada.

Não havia moradores no edifício que desabou, mas dois pedreiros costumavam dormir no local.

Bombeiros fazem buscas

A operação mobiliza 16 viaturas e 42 bombeiros, além de equipe médica. A Polícia Militar e a Defesa Civil também apoiam os trabalhos de resgate. As equipes continuam procurando outras vítimas entre os escombros.

A Defesa Civil informou que ainda não é possível relacionar diretamente o desabamento às chuvas que atingiram a capital paulista durante a madrugada. Embora estivesse chovendo no momento do acidente, ainda não há confirmação de que a chuva tenha causado o colapso da estrutura.

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