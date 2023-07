Veja o que se sabe sobre as denúncias de estupro no Aeroporto do Recife

Segundo as vítimas, estupro aconteceu numa sala do aeroporto - FOTO: Gabriel Ferreira/ Jc Imagem. Crédito: Gabriel Ferreira/ Jc Imagem

A Polícia Civil deve concluir nos próximos dias a investigação sobre as denúncias de estupro no Aeroporto Internacional do Recife Guararapes - Gilberto Freyre, localizado no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.



Três mulheres procuraram a Delegacia de Boa Viagem, em 30 de junho deste ano, e denunciaram que foram estupradas durante uma falsa entrevista de emprego em uma sala do aeroporto. Duas vítimas têm 23 anos e outra tem 37, segundo a Polícia Civil.

As mulheres contaram que, ao entrarem na sala para participarem da entrevista de emprego, no dia 29 de junho, foram trancadas pelo suspeito. Ele teria informado que " iria fazer uma revista nelas, tocando em parte íntimas nos corpos delas".

A polícia faz um apelo para que outras possíveis vítimas também procurem a Delegacia de Boa Viagem para registrar queixa contra o suspeito, que é um funcionário terceirizado do Aeroporto do Recife.

A Delegacia de Boa Viagem fica na Avenida Engenheiro Domingos Ferreira, nº 4420. "As investigações seguem até o total esclarecimento do caso", disse a Polícia Civil, em nota divulgada nessa terça-feira (4).

O nome e idade do suspeito não foram informados.

O delegado Augusto de Castro, responsável pelo inquérito, informou que não tem autorização para conceder entrevista sobre o estupro no aeroporto, mas confirmou que deve encerrar o caso até a sexta-feira (7).

O que diz o aeroporto do Recife sobre o caso de estupro?

A Aena Brasil, responsável pela administração do aeroporto, afirmou, em nota, que o suspeito é um funcionário da GPS Predial Sistemas de Segurança Ltda., empresa contratada para vigilância do terminal.

"Tal fato teria ocorrido na tarde do dia 29 de junho, durante um suposto processo de recrutamento de agentes de segurança, executado pelo supervisor administrativo da empresa, no escritório administrativo da GPS, localizado num terminal de cargas do aeroporto. Na manhã do dia 30 de junho, a administração do aeroporto tomou conhecimento do caso, e exigiu o afastamento imediato do denunciado. Soubemos que logo em seguida, o mesmo já foi detido pela polícia", disse, em nota, a Aena.

"A concessionária repudia qualquer gesto de violência, e não tolera nenhum ato desse tipo. O fato está ainda em investigação pela polícia, com quem estamos colaborando para que o caso seja elucidado o mais rápido possível", declarou.

O que diz a empresa?

Já a GPS informou, também em nota, que, após tomar conhecimento das denúncias, "tomou as medidas necessárias, incluindo o desligamento do funcionário envolvido".

"A empresa lamenta profundamente o ocorrido e reforça que não compactua com qualquer tipo de violência ou conduta desrespeitosa que contrariem os valores contidos em seu código de conduta e ética. A empresa está colaborando com as autoridades na apuração dos fatos", afirmou o texto enviado à imprensa.