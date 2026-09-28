ESPÍRITO SANTO

Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão

Motorista do veículo está entre vítimas fatais

Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:45

Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos, e Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, morreram no acidente em Ibatiba Crédito: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a identidade das três vítimas fatais do acidente com um ônibus de excursão registrado na BR-262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Morreram no acidente o motorista Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, morador de Contagem (MG), e as passageiras Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 54 anos, ambas moradoras de Belo Horizonte.

Douglas e Vera morreram no local do tombamento, enquanto Maria Aparecida chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos das vítimas foram encaminhados pela perícia da Polícia Científica para a Seção de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

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Curva da Ferradura

O coletivo havia saído de Contagem com destino a Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e tombou no km 151 da rodovia — trecho conhecido como Curva da Ferradura. Além das três mortes, o acidente deixou 44 pessoas feridas.

O socorro mobilizou hospitais da região e da Grande Vitória:

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: Recebeu dois feridos em estado grave - um homem de 39 anos, com fratura na mandíbula, e uma mulher de 34 anos, com traumatismo craniano.

Santa Casa de Misericórdia de Iúna: Atendeu 25 vítimas no pronto-socorro em regime de urgência e emergência. Três delas foram transferidas para hospitais de referência na Grande Vitória, para onde os demais feridos também foram encaminhados.

A administração da Santa Casa de Iúna informou que alguns pacientes já receberam alta médica, mas permanecem na unidade aguardando a chegada de transporte providenciado pela empresa responsável pelo ônibus ou por familiares.

Causas

A principal hipótese para o acidente é de falha mecânica. De acordo com o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, testemunhas relataram que o ônibus teria perdido os freios antes de tombar na curva.