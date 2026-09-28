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Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão

Motorista do veículo está entre vítimas fatais

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:45

Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos, e Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, morreram no acidente em Ibatiba
Douglas Rodrigues de Souza Gonçalves, 38 anos, e Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, morreram no acidente em Ibatiba Crédito: Reprodução

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a identidade das três vítimas fatais do acidente com um ônibus de excursão registrado na BR-262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Morreram no acidente o motorista Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, morador de Contagem (MG), e as passageiras Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 54 anos, ambas moradoras de Belo Horizonte.

Douglas e Vera morreram no local do tombamento, enquanto Maria Aparecida chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos das vítimas foram encaminhados pela perícia da Polícia Científica para a Seção de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.

Acidentes de trânsito na Bahia

Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia
Motociclista morre em acidente em Campinas de Pirajá por Reprodução
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Acidente na Pituba por Reprodução/TV Bahia
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Mulher morre em acidente a caminho do trabalho por Arisson Marinho / CORREIO
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Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
Acidente na BA-120, na região do município de Valente por Reprodução/Redes sociais
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Acidente de moto na BA-120 por Leandro Alves Abreu dos Santos/Arquivo pessoal
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
Acidente destruiu a frente dos veículos por Reprodução
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Acidente na BR-116 por Reprodução
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Acidente no Dique do Tororó por Reprodução/TV Bahia

Curva da Ferradura

O coletivo havia saído de Contagem com destino a Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e tombou no km 151 da rodovia — trecho conhecido como Curva da Ferradura. Além das três mortes, o acidente deixou 44 pessoas feridas.

O socorro mobilizou hospitais da região e da Grande Vitória:

Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: Recebeu dois feridos em estado grave - um homem de 39 anos, com fratura na mandíbula, e uma mulher de 34 anos, com traumatismo craniano.

Santa Casa de Misericórdia de Iúna: Atendeu 25 vítimas no pronto-socorro em regime de urgência e emergência. Três delas foram transferidas para hospitais de referência na Grande Vitória, para onde os demais feridos também foram encaminhados.

A administração da Santa Casa de Iúna informou que alguns pacientes já receberam alta médica, mas permanecem na unidade aguardando a chegada de transporte providenciado pela empresa responsável pelo ônibus ou por familiares.

Causas

A principal hipótese para o acidente é de falha mecânica. De acordo com o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, testemunhas relataram que o ônibus teria perdido os freios antes de tombar na curva.

Haase ressaltou que a informação é preliminar e que as causas exatas do acidente seguem sob investigação. Peritos da Polícia Científica realizaram os levantamentos no local para periciar o veículo e o trecho da rodovia.

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Tags:

Acidente Ônibus Espírito Santo

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