Veja quem são os mortos em acidente com ônibus de excursão

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Mariana Rios
Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12:45
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a identidade das três vítimas fatais do acidente com um ônibus de excursão registrado na BR-262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo. Morreram no acidente o motorista Douglas Rodrigues de Souza Oliveira, de 38 anos, morador de Contagem (MG), e as passageiras Vera Lúcia de Andrade, de 44 anos, e Maria Aparecida Martins Barbosa, de 54 anos, ambas moradoras de Belo Horizonte.
Douglas e Vera morreram no local do tombamento, enquanto Maria Aparecida chegou a receber atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. Os corpos das vítimas foram encaminhados pela perícia da Polícia Científica para a Seção de Medicina Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante.
Acidentes de trânsito na Bahia
O coletivo havia saído de Contagem com destino a Itaoca, em Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, e tombou no km 151 da rodovia — trecho conhecido como Curva da Ferradura. Além das três mortes, o acidente deixou 44 pessoas feridas.
O socorro mobilizou hospitais da região e da Grande Vitória:
Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: Recebeu dois feridos em estado grave - um homem de 39 anos, com fratura na mandíbula, e uma mulher de 34 anos, com traumatismo craniano.
Santa Casa de Misericórdia de Iúna: Atendeu 25 vítimas no pronto-socorro em regime de urgência e emergência. Três delas foram transferidas para hospitais de referência na Grande Vitória, para onde os demais feridos também foram encaminhados.
A administração da Santa Casa de Iúna informou que alguns pacientes já receberam alta médica, mas permanecem na unidade aguardando a chegada de transporte providenciado pela empresa responsável pelo ônibus ou por familiares.
A principal hipótese para o acidente é de falha mecânica. De acordo com o chefe da delegacia da PRF de Viana, Marcel Haase, testemunhas relataram que o ônibus teria perdido os freios antes de tombar na curva.
Haase ressaltou que a informação é preliminar e que as causas exatas do acidente seguem sob investigação. Peritos da Polícia Científica realizaram os levantamentos no local para periciar o veículo e o trecho da rodovia.