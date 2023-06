Veja tudo o que se sabe sobre a doença da febre maculosa

Um surto da febre maculosa na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, deixou em alerta o Ministério da Saúde. Seis casos foram registrados na cidade, e quatro pessoas morreram após uma festa em comum na qual estiveram no dia 27 de maio. No Brasil, já são 53 confirmados, a maioria no Sudeste do país. Na Bahia, 13 casos foram descartados pela Secretaria de Segurança Pública (Sesab).



Quatro dos casos na Bahia foram notificados em Nova Ibiá, cidade com 6.554 habitantes no sul da Bahia, e cinco foram em Salvador. Também foram notificados um em São Felipe, um em Santo Antônio de Jesus, um em Feira de Santana e outro em Conceição do Jacuípe. De acordo com a Sesab, todo caso suspeito deve ser notificado, e até o momento, todos já foram descartados.