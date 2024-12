DESPEDIDA

Velório de Ney Latorraca será no Theatro Municipal, aberto ao público

Família, fãs e amigos irão velar o corpo do artista nesta sexta-feira (27), das 10h30 às 13h30

O corpo do ator Ney Latorraca, 80 anos, que morreu nesta quinta-feira (26), será velado no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em cerimônia aberta ao público. O velório está marcado para a sexta-feira (27), das 10h30 às 13h30. Em seguida, o artista será cremado em cerimônia restrita à família, marcada para as 15h30.