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Venda de alimentos volta a crescer após proibição das bets, diz associação de supermercados

Vendas avançaram mais de 6% em duas semanas de outubro

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:19

Gigante dos supermercados fecha quatro lojas e deve demitir mais de 120 funcionários
Supermercado Crédito: Divulgação

As compras de alimentos nos supermercados brasileiros aumentaram nas duas primeiras semanas de outubro analisadas pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (28), aponta altas de 6,5% entre os dias 5 e 11 e de 6,3% entre 12 e 18, na comparação com os mesmos períodos de 2025.

Arroz, óleo, macarrão e café estão entre os produtos essenciais que tiveram maior procura, segundo a entidade. O avanço alcançou diferentes formatos de comércio, dos mercados de bairro às redes de atacarejo.

A Abras atribui parte desse movimento à proibição das bets pelo governo Lula. Os números apresentados, no entanto, não permitem concluir que o dinheiro antes usado em apostas passou a ser destinado à alimentação.

Cidades em que mercados vão fechar aos domingos

Afonso Cláudio (ES) por REprodução
Água Doce do Norte (ES) por Divulgaçao
Águia Branca (ES) por Divulgaçao
Alegre (ES) por Divulgação
Alfredo Chaves (ES) por Divulgação
Alto Rio Novo (ES) por Divulgação
Anchieta (ES) por Reprodução
Apiacá (ES) por Divulgação
Aracruz (ES) por Divulgação
Atílio Vivácqua (ES) por Reprodução
Baixo Guandu (ES) por Reprodução
Barra de São Francisco (ES) por Reprodução
Boa Esperança (ES) por Divulgacão
Bom Jesus do Norte (ES) por Divulgação
Ibitirama (ES) por Reprodução
Brejetuba (ES) por Divulgação
Cariacica (ES) por Divulgação
Castelo (ES) por Divulgação
Cachoeiro de Itapemirim (ES) por Divulgação
Colatina (ES) por Reprodução
Conceição da Barra (ES) por Divulgação
Conceição do Castelo por Divulgação
Divino de São Lourenço (ES) por Divulgação
Domingos Martins (ES) por R
Dores do Rio Preto (ES) por Reprodução
Ecoporanga (ES) por Reprodução
Fundão (ES) por Divulgação
Governador Lindenberg (ES) por Divulgação
Guaçuí (ES) por Divulgação
Guarapari (ES) por Divulgação
Ibatiba (ES) por Divulgação
Ibiraçu (ES) por Reprodução
Iconha (ES) por Divulgação
Irupi (ES) por Divulgação
Itaguaçu (ES) por Divulgação
Itapemirim (ES) por Divulgação
Itarana (ES) por Divulgação
Iúna (ES) por Divulgação
Jaguaré (ES) por Divulgação
Jerônimo Monteiro (ES) por Divulgação
João Neiva (ES) por Divulgação
Laranja da Terra (ES) por Divulgação
Linhares (ES) por Divulgação
Mantenópolis (ES) por Divulgação
Marataízes (ES) por Divulgação
Marechal Floriano (ES) por Reprodução
Marilândia (ES) por Divulgação
Mimoso do Sul (ES) por Divulgação
Montanha (ES) por Divulgação
Mucurici (ES) por Divulgação
Muniz Freire (ES) por Divulgação
Muqui (ES) por Divulgação
Nova Venécia (ES) por Divulgação
Pancas (ES) por Divulgação
Pedro Canário (ES) por Divulgação
Pinheiros (ES) por Divulgação
Piúma (ES) por Divulgação
Ponto Belo (ES) por Reprodução
Presidente Kennedy (ES) por Divulgação
Rio Bananal (ES) por Reprodução
Rio Novo do Sul (ES) por Reprodução
Santa Leopoldina (ES) por Reprodução
Santa Maria de Jetibá (ES) por Reprodução
Santa Teresa (ES) por Reprodução
São Domingos do Norte (ES) por Divulgação
São Gabriel da Palha (ES) por Reprodução
São José do Calçado (ES) por Reprodução
São Mateus (ES) por Reprodução
São Roque do Canaã (ES) por Divulgação
Serra (ES) por Reprodução
Sooretama (ES) por Divulgação
Vargem Alta (ES) por Reprodução
Venda Nova do Imigrante (ES) por Reprodução
Viana (ES) por Reprodução
Vila Pavão (ES) por Reprodução
Vila Valério (ES) por Reprodução
Vila Velha (ES) por Reprodução
Vitória (ES) por Reprodução
1 de 78
Afonso Cláudio (ES) por REprodução

O presidente da associação, João Galassi, apresentou os resultados durante a feira Supervendas, em Aracaju (SE). "Em todos os modelos que nós temos de negócio, ou seja, atacarejo, supermercado, loja de vizinhança, todos os canais, você teve aumento de consumo", afirmou.

A mudança nas vendas ocorreu após a publicação da Medida Provisória 1.394/2026, em 25 de setembro. A norma proibiu apostas esportivas e jogos on-line de quota fixa e determinou que as plataformas deixassem de funcionar em 6 de outubro.

Sul registra as maiores altas

Todas as regiões pesquisadas tiveram crescimento nas compras, com diferenças no ritmo de expansão. Entre 5 e 11 de outubro, o Sul e o agrupamento que reúne Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro registraram alta de 10,6% cada.

No Nordeste, o aumento foi de 6,5%. Nos demais mercados acompanhados, os resultados variaram de 1,2% a 5,6%.

Na semana de 12 a 18, o Sul manteve o maior crescimento, de 9%. Minas Gerais, Espírito Santo e interior fluminense tiveram avanço de 7,1%, enquanto o Grande Rio registrou 6%. Nas outras áreas pesquisadas, as altas ficaram entre 3,5% e 5,6%.

Abras cita recuo no Pix 

Para sustentar sua avaliação, Galassi também mencionou números atribuídos ao Banco Central. De acordo com a Abras, as transações por Pix recuaram cerca de 10% logo após a proibição das bets. Posteriormente, essa redução ficou em aproximadamente 7%.

Na interpretação da associação, uma parcela dos recursos usados nas plataformas pode ter migrado para os supermercados. A queda nas transações, porém, não identifica o destino do dinheiro nem comprova essa transferência. Fatores como renda, preços e pagamento de benefícios sociais também interferem no consumo das famílias.

Embora esteja em vigor, a medida provisória depende da aprovação de deputados e senadores para manter seus efeitos. O texto enfrenta resistência no Congresso e entre setores atingidos pela proibição, incluindo clubes de futebol que recebem patrocínio de empresas de apostas.

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