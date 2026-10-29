MUDANÇA

Venda de alimentos volta a crescer após proibição das bets, diz associação de supermercados

Vendas avançaram mais de 6% em duas semanas de outubro

Carol Neves

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 08:19

Supermercado Crédito: Divulgação

As compras de alimentos nos supermercados brasileiros aumentaram nas duas primeiras semanas de outubro analisadas pela Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (28), aponta altas de 6,5% entre os dias 5 e 11 e de 6,3% entre 12 e 18, na comparação com os mesmos períodos de 2025.

Arroz, óleo, macarrão e café estão entre os produtos essenciais que tiveram maior procura, segundo a entidade. O avanço alcançou diferentes formatos de comércio, dos mercados de bairro às redes de atacarejo.

A Abras atribui parte desse movimento à proibição das bets pelo governo Lula. Os números apresentados, no entanto, não permitem concluir que o dinheiro antes usado em apostas passou a ser destinado à alimentação.

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O presidente da associação, João Galassi, apresentou os resultados durante a feira Supervendas, em Aracaju (SE). "Em todos os modelos que nós temos de negócio, ou seja, atacarejo, supermercado, loja de vizinhança, todos os canais, você teve aumento de consumo", afirmou.

A mudança nas vendas ocorreu após a publicação da Medida Provisória 1.394/2026, em 25 de setembro. A norma proibiu apostas esportivas e jogos on-line de quota fixa e determinou que as plataformas deixassem de funcionar em 6 de outubro.

Sul registra as maiores altas

Todas as regiões pesquisadas tiveram crescimento nas compras, com diferenças no ritmo de expansão. Entre 5 e 11 de outubro, o Sul e o agrupamento que reúne Minas Gerais, Espírito Santo e interior do Rio de Janeiro registraram alta de 10,6% cada.

No Nordeste, o aumento foi de 6,5%. Nos demais mercados acompanhados, os resultados variaram de 1,2% a 5,6%.

Na semana de 12 a 18, o Sul manteve o maior crescimento, de 9%. Minas Gerais, Espírito Santo e interior fluminense tiveram avanço de 7,1%, enquanto o Grande Rio registrou 6%. Nas outras áreas pesquisadas, as altas ficaram entre 3,5% e 5,6%.

Abras cita recuo no Pix

Para sustentar sua avaliação, Galassi também mencionou números atribuídos ao Banco Central. De acordo com a Abras, as transações por Pix recuaram cerca de 10% logo após a proibição das bets. Posteriormente, essa redução ficou em aproximadamente 7%.

Na interpretação da associação, uma parcela dos recursos usados nas plataformas pode ter migrado para os supermercados. A queda nas transações, porém, não identifica o destino do dinheiro nem comprova essa transferência. Fatores como renda, preços e pagamento de benefícios sociais também interferem no consumo das famílias.