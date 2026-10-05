TRABALHO

Vendedor pede horas extras na Justiça e terá que pagar indenização de R$ 12 mil para empresa após reviravolta

Empresa apresentou pedido de indenização na mesma ação e obteve condenação do empregado por concorrência desleal

Elaine Sanoli

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:23

Justiça do Trabalho Crédito: Shutterstock

Um vendedor foi condenado a pagar uma indenização de R$ 12 mil à empresa em que trabalhava por concorrência desleal. O processo teve início com uma ação do empregado, que solicitava o pagamento de horas extras que não teriam sido remuneradas.

Além de contestar o pedido de horas extras, a fabricante de equipamentos médicos e analíticos apresentou uma reconvenção, ou seja, pedidos contra o próprio empregado dentro da mesma ação.

A empresa alegou que ele teria utilizado e-mails e informações sigilosas e desenvolvido atividades paralelas, causando prejuízos por concorrência desleal. Por isso, pediu indenização por danos morais e materiais.

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Quanto às horas extras, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB) entendeu que o trabalho externo do vendedor era incompatível com o controle da jornada e negou o pedido. Já em relação à reconvenção, o empregado foi condenado a indenizar a empresa em R$ 12 mil.