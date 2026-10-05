Vendedor pede horas extras na Justiça e terá que pagar indenização de R$ 12 mil para empresa após reviravolta

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Elaine Sanoli
Publicado em 5 de outubro de 2026 às 22:23
Um vendedor foi condenado a pagar uma indenização de R$ 12 mil à empresa em que trabalhava por concorrência desleal. O processo teve início com uma ação do empregado, que solicitava o pagamento de horas extras que não teriam sido remuneradas.
Além de contestar o pedido de horas extras, a fabricante de equipamentos médicos e analíticos apresentou uma reconvenção, ou seja, pedidos contra o próprio empregado dentro da mesma ação.
A empresa alegou que ele teria utilizado e-mails e informações sigilosas e desenvolvido atividades paralelas, causando prejuízos por concorrência desleal. Por isso, pediu indenização por danos morais e materiais.
Veja motivos que podem levar à justa causa
Quanto às horas extras, o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região (PB) entendeu que o trabalho externo do vendedor era incompatível com o controle da jornada e negou o pedido. Já em relação à reconvenção, o empregado foi condenado a indenizar a empresa em R$ 12 mil.
O ministro Alberto Balazeiro, do Tribunal Superior do Trabalho (TST), entendeu que a conexão exigida para a apresentação de uma reconvenção não depende da afinidade entre as matérias discutidas na ação principal e nos pedidos da empresa. O ponto de ligação está no fato de que ambas as pretensões têm origem no mesmo contrato de trabalho.