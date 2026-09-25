JUSTIÇA

Vendedor que dependia de aplicativo para fechar negócios vai receber indenização após ter conta bloqueada sem justificativa

Justiça determinou a reativação do perfil profissional e o pagamento de R$ 5 mil

Carol Neves

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 11:15

Vendedor foi bloqueado em plataforma Crédito: Imagem gerada por IA

Um vendedor de produtos eletrônicos que usava um aplicativo de mensagens para divulgar mercadorias e realizar vendas teve a conta profissional desativada em setembro de 2025. A plataforma alegou violação de seus termos e políticas, mas não informou qual regra havia sido descumprida. O Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Baraúna determinou a reativação da conta e condenou a empresa a pagar R$ 5 mil por danos morais.

Segundo o processo, o comerciante expunha os aparelhos na vitrine do aplicativo e dependia daquele canal para vender. Após o bloqueio, passou a usar outro número, mas afirmou ter conseguido retomar o contato com poucos clientes, com reflexos na divulgação dos produtos e nas vendas.

Na decisão, o juiz Evaldo Dantas Segundo apontou que a plataforma não identificou, nem na contestação, as diretrizes supostamente violadas pelo usuário. A empresa também não apresentou provas que justificassem a desativação. O magistrado considerou abusivo o bloqueio baseado em uma alegação genérica e citou o Marco Civil da Internet ao tratar da necessidade de informar ao usuário o conteúdo apontado como irregular.