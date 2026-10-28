DECISÃO

Vendedora é obrigada a gravar vídeos de loja com roupas decotadas e justas, entra com processo e ganha indenização na Justiça

Justiça do Trabalho entendeu que a autorização para uso de imagem não obrigava a funcionária a participar das gravações

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 10:03

Vendedora teve que gravar vídeos com roupas decotadas e justas Crédito: TRT-MG

Uma loja do setor varejista foi condenada pela Justiça do Trabalho de Minas Gerais a pagar R$ 7 mil por danos morais a uma ex-funcionária que era obrigada a gravar vídeos promocionais usando roupas justas e decotadas. Segundo o processo, a trabalhadora se sentia constrangida com as vestimentas e com a exposição nas redes sociais da empresa.

Além de exercer a função de vendedora, ela precisava participar das gravações para divulgar os produtos comercializados pela loja. Na ação, a ex-funcionária argumentou que a exigência ultrapassava os limites do poder do empregador e a expunha a situações que considerava constrangedoras, com reflexos na forma como era apresentada aos clientes e ao público nas redes sociais.

A empresa alegou que a trabalhadora havia assinado uma autorização para o uso de sua imagem e que as roupas faziam parte da estratégia de divulgação dos produtos. Para a defesa, não houve irregularidade na conduta da empregadora.

Justiça 1 de 4

Ao analisar o caso, a juíza Daniele Cristine Morello Brendolan Maia, da 4ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano, observou que a autorização assinada permitia o uso comercial da imagem da funcionária, mas não estabelecia que ela deveria produzir vídeos, nem definia o conteúdo ou a frequência das gravações. A magistrada também destacou que essa atividade não estava prevista no contrato de trabalho.

Depoimentos de testemunhas reforçaram a versão apresentada pela ex-vendedora. Uma delas afirmou que as funcionárias eram obrigadas a participar dos vídeos e que as roupas utilizadas eram diferentes das informadas no momento da contratação. Segundo o relato, a expectativa inicial era gravar “vídeos de humor, com uniforme”. A testemunha também disse que se sentia constrangida e que a colega relatava o mesmo desconforto.