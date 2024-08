RIO DE JANEIRO

Ventania arrasta 100 pessoas para pedras na praia de Copacabana

As pessoas estavam praticando stand up paddle quando foram surpreendidas por fortes ventos

Estadão

Publicado em 23 de agosto de 2024 às 12:57

Ventania arrasta 100 pessoas para pedras na praia de Copacabana Crédito: Reprodução/TV Globo

Cerca de 100 banhistas foram afetados por uma forte ventania em Copacabana, no Rio de Janeiro, na manhã desta sexta-feira, 23, e uma parte do grupo precisou ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros e pelo Exército. As pessoas estavam praticando stand up paddle quando foram surpreendidas por fortes ventos.

Os banhistas precisaram de socorro dos guarda-vidas e dos operadores de embarcações de resgate da corporação. Motos-aquáticas foram empenhadas no salvamento das vítimas que caíram no mar ou que não conseguiam retornar para a orla. Alguns praticantes tentaram subir nas pedras do Forte de Copacabana, sofrendo escoriações leves pelo corpo.

