HOJE

Ventos de até 100 km/h e chuva de 100 mm: 16 estados entram em alerta para tempestades

Avisos incluem níveis amarelo e laranja, com previsão de chuva intensa, possibilidade de granizo e risco de alagamentos, queda de árvores e falta de energia

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 10:56

Céu nublado e ventania em Salvador Crédito: Marina Silva

O avanço de áreas de instabilidade deve provocar temporais em diferentes regiões do Brasil nesta terça-feira (17). A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) inclui chuva volumosa, rajadas de vento que podem atingir 100 km/h e possibilidade de granizo. Ao todo, 16 estados aparecem nos avisos meteorológicos emitidos pelo órgão.

A combinação de chuva forte e ventania pode provocar transtornos como alagamentos, queda de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica e prejuízos a plantações. Em algumas localidades, o volume de precipitação pode chegar a 100 milímetros em apenas um dia.

A situação exige maior atenção em sete estados que receberam alerta laranja, classificação que representa perigo: Mato Grosso, Goiás, Tocantins, Bahia, Piauí, Maranhão e Minas Gerais. Nessas áreas, a previsão aponta acumulados de 30 a 60 milímetros por hora, com possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h e queda de granizo.

Fortes chuvas em Salvador 1 de 18

A instabilidade também alcança outras partes do país. Segundo o Inmet, um corredor de umidade deve conectar o sul das regiões Norte e Nordeste ao norte do Centro-Oeste e do Sudeste, favorecendo a formação de nuvens carregadas e a ocorrência de chuvas expressivas. A previsão inclui ainda áreas de todo o Centro-Oeste, da Região Sul, do Amapá e do restante do Sudeste.

No Sul, a formação de tempestades é favorecida pela atuação de cavados em diferentes níveis da atmosfera, sistemas que contribuem para o desenvolvimento de nuvens de chuva. O oeste e o sul da região estão entre as áreas mais suscetíveis aos temporais, que podem vir acompanhados de granizo.

Além do aviso laranja, o Inmet publicou dois alertas amarelos, que indicam perigo potencial. Um deles abrange o Rio Grande do Sul e o sul de Santa Catarina, com previsão de até 50 milímetros de chuva no dia e ventos de 40 km/h a 60 km/h. O risco de ocorrências graves é considerado baixo, mas não está descartada a queda de granizo.

O segundo alerta amarelo tem abrangência mais extensa e inclui estados do Nordeste, Norte, Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Estados sob alerta amarelo: Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Piauí, Maranhão, Bahia, Tocantins, Pará, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.