Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Vênus ficará mais brilhante nesta sexta-feira; veja como observar o planeta a olho nu

Planeta poderá ser visto pouco depois do pôr do Sol e estará entre os objetos naturais mais brilhantes do céu; próxima aparição com brilho semelhante será em novembro

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:41

Vênus ficará mais brilhante nesta sexta-feira; veja como observar o planeta a olho nu
Vênus ficará mais brilhante nesta sexta-feira; veja como observar o planeta a olho nu Crédito: Divulgação

Vênus vai atingir nesta sexta-feira (18) o ponto de maior brilho de sua atual aparição no céu do entardecer. O planeta chegará a aproximadamente magnitude -4,80 e poderá ser observado a olho nu do Brasil pouco depois do pôr do Sol. O fenômeno não exige telescópio ou binóculo. Para encontrar Vênus, basta procurar um ponto extremamente luminoso na direção oeste, mesma região em que o Sol se põe. O planeta estará muito mais brilhante do que as estrelas próximas e poderá ser identificado ainda durante o crepúsculo.

O professor e doutor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário, destacou o fenômeno durante uma live realizada em 15 de setembro. “Não é necessário esperar o céu ficar completamente escuro. Vênus estará tão brilhante que, em condições favoráveis e sabendo exatamente onde procurar, pode inclusive ser identificado com o céu ainda claro”.

Fenômenos do céu

Chuva de meteoros por Reprodução
Chuva de meteoros vista em 2023 por Pronjeto Exoss
Eclipse lunar por Nasa/Reprodução
'Eclipse' de estrela: lua vai ocultar a gigante vermelha Antares na madrugada desse domingo por Divulgação
‘Eclipse do século’ por Divulgação/Gafas
Eclipse solar por Shutterstock
Eclipse solar por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Shutterstock
Eclipse por Alexsandro Mota
Eclipse solar por Divulgação Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação
Eclipse solar acontece hoje por Shutterstock
Eclipse total da lua por Marcello Casal jr/Agência Brasil
Os eclipses ocorrem quando o Sol, a Lua e a Terra estão parcial ou totalmente alinhados sob a perspectiva da Terra por Reprodução/Youtube Observatório Nacional
Eclipse solar por NASA
1 de 21
Chuva de meteoros por Reprodução

Onde olhar para encontrar Vênus

O melhor momento para tentar observar o planeta será logo após o pôr do Sol, olhando para o horizonte oeste. O ideal é escolher um ponto com o horizonte livre de obstáculos, como prédios, árvores ou montanhas. Como Vênus estará excepcionalmente brilhante, ele deve se destacar facilmente no céu.

Na escala de magnitudes utilizada pela Astronomia, quanto menor e mais negativo o número, maior é o brilho aparente. Assim, um objeto com magnitude -4,90 é ligeiramente mais brilhante do que outro com -4,80. Com brilho próximo a esse patamar, Vênus estará entre os objetos naturais mais luminosos do céu terrestre, atrás apenas do Sol e da Lua, dependendo da fase lunar.

Por que Vênus fica tão brilhante?

O máximo de brilho não ocorre porque Vênus esteja mostrando toda a sua face iluminada para a Terra. Assim como a Lua, Vênus apresenta fases. Quando o planeta se aproxima da Terra, seu tamanho aparente aumenta, mas a parcela iluminada que conseguimos observar diminui. Existe um momento em que a combinação entre distância até a Terra, tamanho aparente e fração iluminada produz o maior brilho aparente do planeta.

Pequenas diferenças podem aparecer nos cálculos das efemérides, principalmente por causa dos modelos utilizados para determinar o brilho dos planetas. Para quem observa a olho nu, porém, essas diferenças não são perceptíveis, e Vênus continuará muito brilhante nas noites próximas ao dia 18.

Quando Vênus voltará a ficar tão brilhante?

O levantamento realizado por Marcos Calil, utilizando como critério uma magnitude aparente de -4,80 ou mais negativa, mostra que o fenômeno ocorre em diferentes aparições do planeta. Na aparição vespertina anterior, Vênus chegou a aproximadamente -4,9 em fevereiro de 2025. Depois, durante uma aparição matutina, alcançou brilho próximo de -4,8 em abril daquele ano.

Após o máximo desta sexta-feira, o planeta continuará sua trajetória aparente em direção ao Sol até passar entre a Terra e o Sol, no fim de outubro. Depois disso, Vênus voltará a aparecer no céu da madrugada e deverá atingir um novo máximo de brilho em 29 de novembro de 2026, quando poderá chegar a aproximadamente -4,89.

Próximo período de brilho intenso será em 2029

Segundo o levantamento apresentado, a aparição vespertina de 2028 será bastante brilhante, mas não atingirá, sem arredondamento, o limite de -4,80 utilizado na comparação. Uma nova sequência vespertina que atinge esse patamar começa somente em 21 de novembro de 2029 e se estende até dezembro. Nesse período, os valores calculados chegam a aproximadamente -4,91.

A comparação, porém, depende do mesmo modelo de cálculo. Diferentes efemérides podem apresentar pequenas diferenças na magnitude prevista, e algumas publicações arredondam os valores para uma casa decimal. Por isso, uma magnitude calculada em -4,76, por exemplo, pode aparecer como -4,8 quando arredondada, embora não alcance matematicamente o limite de -4,80 considerado no levantamento.

Como acompanhar o fenômeno

Para observar Vênus nesta sexta, a recomendação é procurar um local com visão aberta para o oeste e começar a observar pouco depois do pôr do Sol. Não é necessário equipamento astronômico. O planeta deve aparecer como um ponto extremamente brilhante no céu, mesmo antes de o crepúsculo terminar. Quem quiser acompanhar outros fenômenos astronômicos também pode acompanhar as transmissões da Urânia Planetário, realizadas às terças-feiras, às 19h30, no YouTube. Na live de 15 de setembro, Marcos Calil mostrou como localizar e observar Vênus.

Mais recentes

Imagem - Funcionária engravida, não é afastada de condição insalubre em hospital e consegue indenização em processo na Justiça

Funcionária engravida, não é afastada de condição insalubre em hospital e consegue indenização em processo na Justiça
Imagem - Bebê prematuro fica cego após exame ser solicitado fora do prazo e hospital é condenado a pagar R$ 100 mil e pensão vitalícia

Bebê prematuro fica cego após exame ser solicitado fora do prazo e hospital é condenado a pagar R$ 100 mil e pensão vitalícia
Imagem - Rei do Bolão ganha três vezes no mesmo concurso da Lotofácil da Independência e chega a 15 prêmios principais em 2026

Rei do Bolão ganha três vezes no mesmo concurso da Lotofácil da Independência e chega a 15 prêmios principais em 2026