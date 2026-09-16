ASTRONOMIA

Vênus ficará mais brilhante nesta sexta-feira; veja como observar o planeta a olho nu

Planeta poderá ser visto pouco depois do pôr do Sol e estará entre os objetos naturais mais brilhantes do céu; próxima aparição com brilho semelhante será em novembro

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 13:41

Vênus ficará mais brilhante nesta sexta-feira; veja como observar o planeta a olho nu Crédito: Divulgação

Vênus vai atingir nesta sexta-feira (18) o ponto de maior brilho de sua atual aparição no céu do entardecer. O planeta chegará a aproximadamente magnitude -4,80 e poderá ser observado a olho nu do Brasil pouco depois do pôr do Sol. O fenômeno não exige telescópio ou binóculo. Para encontrar Vênus, basta procurar um ponto extremamente luminoso na direção oeste, mesma região em que o Sol se põe. O planeta estará muito mais brilhante do que as estrelas próximas e poderá ser identificado ainda durante o crepúsculo.

O professor e doutor Marcos Calil, responsável pelo Setor de Observatório da Urânia Planetário, destacou o fenômeno durante uma live realizada em 15 de setembro. “Não é necessário esperar o céu ficar completamente escuro. Vênus estará tão brilhante que, em condições favoráveis e sabendo exatamente onde procurar, pode inclusive ser identificado com o céu ainda claro”.

Fenômenos do céu 1 de 21

Onde olhar para encontrar Vênus

O melhor momento para tentar observar o planeta será logo após o pôr do Sol, olhando para o horizonte oeste. O ideal é escolher um ponto com o horizonte livre de obstáculos, como prédios, árvores ou montanhas. Como Vênus estará excepcionalmente brilhante, ele deve se destacar facilmente no céu.

Na escala de magnitudes utilizada pela Astronomia, quanto menor e mais negativo o número, maior é o brilho aparente. Assim, um objeto com magnitude -4,90 é ligeiramente mais brilhante do que outro com -4,80. Com brilho próximo a esse patamar, Vênus estará entre os objetos naturais mais luminosos do céu terrestre, atrás apenas do Sol e da Lua, dependendo da fase lunar.

Por que Vênus fica tão brilhante?

O máximo de brilho não ocorre porque Vênus esteja mostrando toda a sua face iluminada para a Terra. Assim como a Lua, Vênus apresenta fases. Quando o planeta se aproxima da Terra, seu tamanho aparente aumenta, mas a parcela iluminada que conseguimos observar diminui. Existe um momento em que a combinação entre distância até a Terra, tamanho aparente e fração iluminada produz o maior brilho aparente do planeta.

Pequenas diferenças podem aparecer nos cálculos das efemérides, principalmente por causa dos modelos utilizados para determinar o brilho dos planetas. Para quem observa a olho nu, porém, essas diferenças não são perceptíveis, e Vênus continuará muito brilhante nas noites próximas ao dia 18.

Quando Vênus voltará a ficar tão brilhante?

O levantamento realizado por Marcos Calil, utilizando como critério uma magnitude aparente de -4,80 ou mais negativa, mostra que o fenômeno ocorre em diferentes aparições do planeta. Na aparição vespertina anterior, Vênus chegou a aproximadamente -4,9 em fevereiro de 2025. Depois, durante uma aparição matutina, alcançou brilho próximo de -4,8 em abril daquele ano.

Após o máximo desta sexta-feira, o planeta continuará sua trajetória aparente em direção ao Sol até passar entre a Terra e o Sol, no fim de outubro. Depois disso, Vênus voltará a aparecer no céu da madrugada e deverá atingir um novo máximo de brilho em 29 de novembro de 2026, quando poderá chegar a aproximadamente -4,89.

Próximo período de brilho intenso será em 2029

Segundo o levantamento apresentado, a aparição vespertina de 2028 será bastante brilhante, mas não atingirá, sem arredondamento, o limite de -4,80 utilizado na comparação. Uma nova sequência vespertina que atinge esse patamar começa somente em 21 de novembro de 2029 e se estende até dezembro. Nesse período, os valores calculados chegam a aproximadamente -4,91.

A comparação, porém, depende do mesmo modelo de cálculo. Diferentes efemérides podem apresentar pequenas diferenças na magnitude prevista, e algumas publicações arredondam os valores para uma casa decimal. Por isso, uma magnitude calculada em -4,76, por exemplo, pode aparecer como -4,8 quando arredondada, embora não alcance matematicamente o limite de -4,80 considerado no levantamento.

Como acompanhar o fenômeno