FENÔMENO ASTRONÔMICO

Vênus terá seu maior brilho de 2026; veja como observar o planeta

Planeta ficará cerca de 20 vezes mais brilhante que Sirius, a estrela mais luminosa do céu noturno. Observação poderá ser feita em todo o Brasil, desde que o tempo esteja favorável

Perla Ribeiro

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 17:19

Vênus terá seu maior brilho de 2026; veja como observar o planeta Crédito: Divulgação

Vênus alcança, na última semana de novembro, seu maior brilho aparente de 2026. Com magnitude aproximada de -4,9, o planeta poderá ser observado a olho nu em todo o Brasil, antes do nascer do Sol. Nesse período, ele ficará cerca de 20 vezes mais brilhante que Sirius, considerada a estrela mais luminosa do céu noturno.

O fenômeno ocorre após Vênus já ter apresentado um brilho expressivo em setembro, quando era visível depois do pôr do Sol e atingiu magnitude próxima de -4,8. Agora, durante o amanhecer, o planeta chega a um brilho ligeiramente superior ao registrado naquele período.

Colônias venusianas 1 de 8

Curiosamente, o momento de maior luminosidade não coincide com a fase em que Vênus tem a maior parte de seu disco iluminada pelo Sol. Isso acontece por causa da combinação entre a distância do planeta em relação à Terra, seu tamanho aparente e a fração iluminada de sua superfície visível. Atualmente, apenas cerca de um quarto do disco está iluminado, mas a proximidade com a Terra favorece o brilho intenso. Quem tiver um telescópio poderá observar Vênus com aparência semelhante à da Lua em fase crescente.

Como observar Vênus

A observação pode ser feita a olho nu, preferencialmente entre uma hora e meia antes do nascer do Sol. A recomendação é olhar na direção do horizonte leste, em um ponto livre de prédios, árvores ou montanhas.

Mesmo em cidades com muita poluição luminosa, o planeta poderá ser facilmente identificado, desde que as condições meteorológicas permitam. Não é necessário observar em uma data específica: Vênus permanecerá com brilho próximo do máximo durante vários amanheceres.