CONFUSÃO

Vereador joga água em colega e sessão acaba com troca de soco entre políticos

Presidente da Câmara tentou conter a confusão; envolvidos apresentaram versões diferentes sobre o desentendimento

Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:26

Vereadores trocaram socos durante sessão Crédito: Reprodução

Uma discussão entre dois vereadores terminou em agressões físicas e interrompeu os trabalhos da Câmara Municipal de Campos Borges, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira (26). Durante o pronunciamento de Ivo Tiaraju Borba (MDB), o vereador Adriano Nogueira (PDT) se levantou e lançou um copo de água contra o colega. As informações são do g1 Rio Grande do Sul.

Na sequência, os dois partiram para a troca de socos e tapas. A confusão continuou mesmo depois de o presidente da Casa, Mateus Carvalho Merlin (PL), pedir que os parlamentares mantivessem a ordem. Outros vereadores precisaram intervir para separar os envolvidos. Com o tumulto, a sessão foi encerrada antes do previsto.

Vereadores trocaram socos durante sessão 1 de 4

Após o episódio, Borba procurou a Polícia Civil e registrou uma ocorrência contra Nogueira. Ele sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço. Em declaração à reportagem, o vereador afirmou que sua atuação na Câmara é pautada pela defesa do diálogo, do respeito e da ética. Também negou que houvesse algum conflito anterior entre os dois.

Nogueira, por sua vez, atribuiu o episódio a provocações que, segundo ele, teriam ocorrido em sessões anteriores. Em nota, o vereador admitiu ter perdido o controle durante a discussão. O desentendimento teria começado a partir de uma manifestação de Borba relacionada a uma fala de Nogueira na sessão anterior, na qual o parlamentar criticou uma iniciativa da prefeitura.