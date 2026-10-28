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Vereador joga água em colega e sessão acaba com troca de soco entre políticos

Presidente da Câmara tentou conter a confusão; envolvidos apresentaram versões diferentes sobre o desentendimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 28 de outubro de 2026 às 09:26

Vereadores trocaram socos durante sessão
Vereadores trocaram socos durante sessão Crédito: Reprodução

Uma discussão entre dois vereadores terminou em agressões físicas e interrompeu os trabalhos da Câmara Municipal de Campos Borges, no Norte do Rio Grande do Sul, na noite de segunda-feira (26). Durante o pronunciamento de Ivo Tiaraju Borba (MDB), o vereador Adriano Nogueira (PDT) se levantou e lançou um copo de água contra o colega. As informações são do g1 Rio Grande do Sul.

Na sequência, os dois partiram para a troca de socos e tapas. A confusão continuou mesmo depois de o presidente da Casa, Mateus Carvalho Merlin (PL), pedir que os parlamentares mantivessem a ordem. Outros vereadores precisaram intervir para separar os envolvidos. Com o tumulto, a sessão foi encerrada antes do previsto.

Vereadores trocaram socos durante sessão

Vereadores trocaram socos durante sessão por Reprodução
Vereadores trocaram socos durante sessão por Reprodução
Vereadores trocaram socos durante sessão por Reprodução
Vereadores trocaram socos durante sessão por Reprodução
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Vereadores trocaram socos durante sessão por Reprodução

Após o episódio, Borba procurou a Polícia Civil e registrou uma ocorrência contra Nogueira. Ele sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço. Em declaração à reportagem, o vereador afirmou que sua atuação na Câmara é pautada pela defesa do diálogo, do respeito e da ética. Também negou que houvesse algum conflito anterior entre os dois.

Nogueira, por sua vez, atribuiu o episódio a provocações que, segundo ele, teriam ocorrido em sessões anteriores. Em nota, o vereador admitiu ter perdido o controle durante a discussão. O desentendimento teria começado a partir de uma manifestação de Borba relacionada a uma fala de Nogueira na sessão anterior, na qual o parlamentar criticou uma iniciativa da prefeitura.

Enquanto Borba discursava na tribuna, Nogueira interrompeu a fala, levantou-se e jogou a água sobre o colega. A situação rapidamente evoluiu para agressões físicas. Em comunicado, o presidente da Câmara classificou o episódio como lamentável e declarou que a violência não será tolerada no Legislativo. Campos Borges fica no Norte gaúcho e tem aproximadamente 3,6 mil habitantes.

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Vereadores Brigam Trocam Socos em Sessão

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