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Elaine Sanoli
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:27
Um vereador da cidade de Treze de Maio, em Santa Catarina, morreu após ser esmagado por uma carga de uma tonelada de batatas. Nivaldo Magagnin (MDB) morreu nesta quarta-feira (9), um dia após comemorar o aniversário de 63 anos.
Nivaldo da Batata era empresário e proprietário de uma empresa de comercialização e beneficiamento de batatas, segundo informações do portal g1 SC. A carga de batatas estava suspensa a quase dois metros de altura quando despencou e atingiu o político.
Vereador morre após ser esmagado por uma tonelada de batatas um dia após aniversário de 63 anos
O saco do tipo “big bag” caiu após os cabos de aço que o sustentavam se romperem. A carga esmagou Nivaldo, que, segundo a principal linha de investigação, pode ter sido prensado contra o chão. Ele não apresentava ferimentos externos.
“Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos”, comunicou a gestão.
A prefeitura decretou luto de três dias.
O velório do vereador e empresário será realizado no Centro de Convivência Pedrinho Silvestre Marcon, em Treze de Maio, a partir das 23h desta quarta-feira.