ACIDENTE

Vereador morre após ser esmagado por uma tonelada de batatas um dia após aniversário de 63 anos

Nivaldo Magagnin (MDB) morreu nesta quarta-feira (9), na cidade de Treze de Maio

Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 22:27

Vereador morre após ser esmagado por uma tonelada de batatas um dia após aniversário de 63 anos Crédito: Reprodução/ Redes sociais

Um vereador da cidade de Treze de Maio, em Santa Catarina, morreu após ser esmagado por uma carga de uma tonelada de batatas. Nivaldo Magagnin (MDB) morreu nesta quarta-feira (9), um dia após comemorar o aniversário de 63 anos.

Nivaldo da Batata era empresário e proprietário de uma empresa de comercialização e beneficiamento de batatas, segundo informações do portal g1 SC. A carga de batatas estava suspensa a quase dois metros de altura quando despencou e atingiu o político.

Vereador morre após ser esmagado por uma tonelada de batatas um dia após aniversário de 63 anos 1 de 7

O saco do tipo “big bag” caiu após os cabos de aço que o sustentavam se romperem. A carga esmagou Nivaldo, que, segundo a principal linha de investigação, pode ter sido prensado contra o chão. Ele não apresentava ferimentos externos.

“Neste momento de tristeza, a Administração Municipal se solidariza com familiares, amigos, colegas e toda a comunidade, desejando força e conforto a todos”, comunicou a gestão.

A prefeitura decretou luto de três dias.