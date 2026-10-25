VIOLÊNCIA

Vereadora fica ferida no rosto após garrafas e tijolos serem lançados contra carreata: 'nenhuma divergência política justifica a violência'

Iara Pimentel foi atingida por objetos arremessados contra carro de som em Montes Claros; parlamentar recebeu atendimento médico e já teve alta hospitalar

Perla Ribeiro

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 09:39

Vereadora fica ferida no rosto após garrafas e tijolos serem lançados contra carreata: 'nenhuma divergência política justifica a violência' Crédito: Reprodução

A vereadora Iara Pimentel (PT), de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, ficou ferida no rosto durante uma carreata de apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na noite deste sábado (24). Vídeos que circulam nas redes sociais mostram objetos sendo lançados contra o carro de som em que a parlamentar estava. As informações são do g1.

Após ser atingida, Iara deixou o local em uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhada à Santa Casa de Montes Claros. Segundo informações do hospital, ela recebeu alta. Em uma nota de repúdio publicada nas redes sociais, a vereadora afirmou que o veículo foi atingido por garrafas de vidro, tijolos e outros objetos. No comunicado, ela criticou a violência motivada por divergências políticas e defendeu o direito à manifestação.

“É inadmissível que pessoas sejam agredidas por expressarem suas posições políticas. Nenhuma divergência política justifica a violência. A democracia pressupõe liberdade de manifestação, respeito às diferenças e o direito de participar da vida política sem medo de ameaças ou agressões”, diz um trecho da nota.

Suspeitos ainda não foram identificados

Até a última atualização das informações, os responsáveis pelas agressões não haviam sido identificados. Segundo os relatos, eles vestiam roupas amarelas e usavam bandeiras do Brasil e peças com o número 22, elementos associados à campanha de Flávio Bolsonaro (PL).

O deputado federal Paulo Guedes também publicou uma nota de repúdio e cobrou uma investigação rigorosa. De acordo com ele, o grupo já estava encerrando a caminhada quando passou por uma avenida e foi atacado por apoiadores do PL. O deputado afirmou que uma pedra atingiu o rosto da vereadora.